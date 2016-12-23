О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.257669.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.257669.html
Также: Президент, Спецслужбы, Право, Россия, Грузия, Общество, Политика, Европа, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Вышестоящая суть

Путин назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким
23.12.2016
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
Реклама

Приговор в отношении жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет за SMS в Грузию о военной технике, неоправданно жесткий. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

"На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих SMS-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и "понять суть" предъявленных Севастиди обвинений.

4 марта судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев приговорил гражданку России Севастиди к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Однако об ее деле стало известно только 1 декабря.

Поводом для уголовного преследования Севастиди послужили несколько SMS-сообщений, отправленных незадолго до войны с Грузией в 2008 году. Женщина написала грузинскому знакомому, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии.

Адвокат Иван Павлов взял на себя защиту осужденной и добивается освобождения Севастиди. По словам адвоката, в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией. В частности, в документе указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге.

"С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, - как капля и море", - подчеркнул Павлов.

Как стало известно "Граням", Севастиди отбывает наказание в Кинешме Ивановской области. В начале ноября она обратилась в Правозащитный центр "Мемориал", который совместно с возглавляемой Павловым "Командой 29" занялся ее делом.

"Таких осужденных за передачу данных в Сочи много. Я знаю про одну армянку и несколько грузинок", - сообщила Севастиди.

6 декабря Павлов сообщил, что за 2013-2016 годы в Краснодарском крае не меньше 10 человек были осуждены по статьям 275 (государственная измена) и 276 УК (шпионаж). Это почти четверть общего числа приговоров, вынесенных за последние четыре года по "шпионским" делам во всей России.

Всего же с 2010 года по статьям 275 и 276 в России были осуждены 87 человек. При этом 13 из них попали за решетку в январе - июне нынешнего года. Личности половины осужденных неизвестны.

Комментарии 32 комментария | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016

новость Новости по теме
06.12.2016 С 2013 года на Кубани вынесено не меньше 10 приговоров по "шпионским" делам →
01.12.2016 Россиянку приговорили к семи годам за SMS об эшелоне с военной техникой →
07.06.2016 Фигурантка "шпионского" дела Харебава освобождена и вернулась в Грузию →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Обама подписал военный бюджет
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость Израиль отверг резолюцию СБ ООН
Израильские поселенцы. Фото: timesofisrael.com
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Педофилов занесут в реестр
Анна Кузнецова. Фото: pravmir.ru
новость В Чечне задерживают родственников "моджахедов"
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость США расширяют санкции
Минфин США. Фото: Википедия
новость Экс-главе ФТС вернули изъятые деньги
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
новость В Дагестане убиты боевики
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
в блоге Крепость "Россия"
383
новость В Крыму избивают арестованных
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
новость Берлинский террорист убит
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Угон ливийского самолета
Угнанный самолет в аэропорту Мальты. Кадр видеозаписи
новость Лужков госпитализирован
Юрий Лужков. Фото с сайта www.rb.ru
новость Скинхеды убили китайца в Москве
Торговый центр "Москва" в Люблине. Фото: zoon.ru
новость Шойгу: Алеппо освобожден
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc