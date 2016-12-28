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новость Фигурантка "шпионского" дела Кесян обратилась за помощью в "Команду 29"

28.12.2016
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
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Жительница Сочи Анико Кесян, осужденная к восьми годам колонии по "шпионскому" делу за отправку SMS-сообщения о проезде состава с военной техникой, прислала в "Команду 29" письмо с просьбой о юридической помощи. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на лидера объединения - адвоката Ивана Павлова.

Дело Кесян, заметил юрист, во многих чертах напоминает дело другой жительницы Сочи - Оксаны Севастиди, получившей за несколько SMS семь лет общего режима. Недавно "Команда 29" взялась представлять интересы Севастиди.

"В обоих делах фигурируют один судья, следователь и прокурор, - рассказал Павлов. - Мы обдумываем возможность принять участие в защите и этой женщины (Кесян. - Ред.)".

Следователем по делу Севастиди был Роман Троян. В его производстве находились еще как минимум два "шпионских" дела против сочинцев. Это дела бывшего замначальника службы движения аэропорта Сочи Петра Парпулова и продавщицы, гражданки Грузии Екатерины Харебавы.

Кесян задержали в феврале 2014 года, на другой день по окончании Олимпиады в Сочи. Приговор сочинке вынес 17 августа 2015 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев. Подсудимая была объявлена виновной по статье 275 УК (государственная измена). Слушания заняли два заседания: на первом прошли судебное следствие и прения сторон, на втором был оглашен приговор.

Как рассказал Павлов, осужденная содержится в одной из колоний Мордовии.

До получения "Командой 29" письма имя сочинки оставалось неизвестным. СМИ, полагая, что речь идет о мужчине, склоняли фамилию и называли Кесян "жителем" Сочи.

Приговор по делу Севастиди, продавщицы в хлебном магазине, Кобзев вынес 4 марта нынешнего года, однако в СМИ информация о деле попала лишь 1 декабря. Севастиди осудили за то, что в 2008 году, незадолго до агрессии против Грузии, она написала знакомому из этой страны, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону непризнанной Абхазии.

В своем обращении в "Команду 29" она отмечала: "Таких осужденных за передачу данных в Сочи много. Я знаю про одну армянку и несколько грузинок". Армянкой, которую упомянула осужденная, возможно, и была Кесян.

Случай Севастиди вызвал резонанс в обществе. 23 декабря Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции признал приговор сочинке неоправданно суровым. Он пообещал разобраться в деле и "понять суть" предъявленных сочинке обвинений.

26 декабря Павлов с коллегами из "Команды 29" посетили Севастиди в ИК-3 Ивановской области в Кинешме.

По данным объединения, в 2013-2016 годах в Краснодарском крае по делам о государственной измене и шпионаже были осуждены не меньше 10 человек. Таким образом, на Кубань приходится почти четверть общего числа приговоров, вынесенных в России по "шпионским" делам за последние четыре года.

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28.12.2016

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