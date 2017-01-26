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новость Адвоката осужденной за госизмену жительницы Сочи могут лишить статуса

26.01.2017
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
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Квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края нашла нарушения в работе защитника Руслана Зурнаджяна, представлявшего интересы приговоренной к семи годам колонии за госизмену жительницы Сочи Оксаны Севастиди. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Евгения Смирнова.

"Сегодня квалификационная комиссия адвокатской палаты Краснодарского края пришла к выводу, что адвокат Зурнаджян осуществлял защиту Севастиди с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса и Кодекса профессиональной этики", - сказал Смирнов. По его словам, в отношении бывшего адвоката Севастиди возбуждено дисциплинарное производство. Совет адвокатской палаты должен будет принять по нему решение в конце февраля. Зурнаджяну грозит лишение статуса адвоката.

4 марта судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев приговорил гражданку России Севастиди к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Однако об ее деле стало известно только 1 декабря.

Поводом для уголовного преследования Севастиди послужили несколько SMS-сообщений, отправленных незадолго до войны с Грузией в 2008 году. Женщина написала грузинскому знакомому, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии.

Адвокат Иван Павлов взял на себя защиту осужденной и добивается освобождения Севастиди. По словам адвоката, в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией. В частности, в документе указаны номера воинских частей и виды техники, которую перемещали по железной дороге. "С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, - как капля и море", - подчеркнул Павлов.

Как отметил Павлов, защищавший в суде Севастиди адвокат по соглашению Руслан Зурнаджян к своим обязанностям относился халатно. Апелляцию на приговор он подал с большим нарушением срока. Павлову пришлось подать ходатайство о восстановлении срока апелляции.

23 декабря президент Владимир Путин на пресс-конференции назвал "неоправданно жестким" приговор в отношении Севастиди. "На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих SMS-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и "понять суть" предъявленных Севастиди обвинений.

Как стало известно "Граням", Севастиди отбывает наказание в Кинешме Ивановской области. В начале ноября она обратилась в Правозащитный центр "Мемориал", который совместно с возглавляемой Павловым "Командой 29" занялся ее делом.

"Таких осужденных за передачу данных в Сочи много. Я знаю про одну армянку и несколько грузинок", - сообщила Севастиди.

6 декабря Павлов сообщил, что за 2013-2016 годы в Краснодарском крае не меньше 10 человек были осуждены по статьям 275 (государственная измена) и 276 УК (шпионаж). Это почти четверть общего числа приговоров, вынесенных за последние четыре года по "шпионским" делам во всей России.

Всего же с 2010 года по статьям 275 и 276 в России были осуждены 87 человек. При этом 13 из них попали за решетку в январе - июне нынешнего года. Личности половины осужденных неизвестны.

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26.01.2017

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