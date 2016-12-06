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новость С 2013 года на Кубани вынесено не меньше 10 приговоров по "шпионским" делам

06.12.2016
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
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За 2013-2016 годы в Краснодарском крае не меньше 10 человек были осуждены по статьям 275 (государственная измена) и 276 УК (шпионаж). Это почти четверть общего числа приговоров, вынесенных за последние четыре года по "шпионским" делам во всей России. Такая информация сообщается в расследовании объединения юристов и журналистов "Команда 29", возглавляемого адвокатом Иваном Павловым.

Всего же с 2010 года по статьям 275 и 276 в России были осуждены 87 человек. При этом 13 из них попали за решетку в январе - июне нынешнего года. Личности половины осужденных неизвестны.

До сих пор в СМИ более или менее широкое освещение получили лишь три "шпионские" дела, расследовавшиеся на Кубани. Это дела продавщицы из Сочи, гражданки Грузии Екатерины Харебавы (получила 6 лет общего режима, однако, отбыв чуть половины срока, была освобождена и вернулась в Грузию), бывшего замначальника службы движения аэропорта Сочи Петра Парпулова (12 лет строгого режима) и еще одной сочинской продавщицы - Оксаны Севастиди (7 лет общего режима).

Кроме того, в июне 2015 года стало известно о деле сочинца по фамилии Кесян, задержанного на другой день после окончания Олимпиады 2014-го. Как выяснила "Команда 29", приговор по 275-й статье ему вынесли в августе того же года.

Арест Кесяна связывали с Олимпиадой, однако официально такая связь не подтверждалась. Не получили официального подтверждения и сообщения о задержаниях в Сочи, проводившихся накануне игр.

Одновременно с делом Кесяна в июне 2015-го упоминались также находящиеся в производстве краснодарского УФСБ дела двух военных - неких Германова и Нахатакяна. Сведений о приговорах им в публикации "Команды 29" не приводится. Однако дела Германова и Нахатакяна должен был рассматривать не Краснодарский крайсуд, а Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Между тем свидетельства Харебавы и Севастиди, а также изучение документов судов позволило "Команде 29" выяснить личности еще ряда фигурантов "шпионских" дел.

Одна из них - Инга Тутисани, соседка Харебавы по камере в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемом ФСБ. В июле 2014 года Краснодарский крайсуд вынес ей приговор по 275-й статье. Какой именно срок получила осужденная, в публикации не уточняется. Тутисани отправили в ИК-1 общего режима в Вологде. Как рассказала Харебава, ее соседка переписывалась с гражданином Грузии и один раз к ней явились силовики, вменив отправку иностранцу некоей эсэмэски.

В другой камере, добавила Харебава, находилась Марина Джанджгава. Она в ноябре 2013-го получила по той же 275-й статье 12 лет общего режима. В июле 2014 года по той же статье осудили Манану Капанадзе.

Известно также о деле неких Г. Патараи и Г. Хурцилавы. Первому из подсудимых в марте 2013 года дали срок по 276-й статье, второму - по 275-й. Еще один осужденный - некто Леван Латария. Кроме того, в 2014 году суд возвратил прокурору еще одно дело. Кто проходил по нему "Команде 29" выяснить не удалось.

Приводятся также имена судей Краснодарского крайсуда, рассматривавших "шпионские" дела. Приговоры Харебаве, Севастиди, Кесяну, Патарае, Хурцилаве и Джанджгаве вынес Владимир Кобзев. Он же вернул в прокуратуру упомянутое дело неизвестного. Парпулова и Тутисани осудил Алексей Иванов. Кто выносил приговоры Капанадзе и Латарии, не сообщается.

Вместе с Харебавой в июне нынешнего года были освобождены еще двое граждан Грузии, имена которых не уточнялись. "Команде 29" Харебава рассказала, что это две женщины, осужденные по делам, напоминающим ее собственное: обе отправили сообщения о происходящем в городе друзьям или знакомым в Грузию. Фамилий этих женщин бывшая заключенная назвать не смогла, заметив лишь, что в Грузию вместе с ней вылетела лишь одна из освобожденных, а не обе, как сообщалось ранее. Вторая решила остаться в России.

Между тем Севастиди ранее отмечала: "Таких осужденных за передачу данных в Сочи много. Я знаю про одну армянку и несколько грузинок".

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06.12.2016

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