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Администрация президента поручила правительству предоставлять ежемесячные отчеты об экономических событиях, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Как пишут "Ведомости", об этом сообщили источники в компаниях металлургической, автомобильной промышленности и нефтегазового комплекса.

Мониторинг продлится до мая 2018 года. Заодно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуацию.

По данным издания, подобные поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие ведомства. Каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании обязаны проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его проявления (событие или условие, в том числе принятие или непринятие нормативного правового акта), дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мониторинг ведется "в русле обычного обмена информацией". При этом собеседники издания уверены, что сбор информации пройдет в рамках подготовки к президентским выборам.

Распоряжение уже начали выполнять Минэнерго, Минпромторг и Минтранс. В случае с Минэнерго речь идет о примерно 40 компаниях, в том числе "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк", "Росэнергоатом", "Русгидро".

В минувший вторник то же РБК, ссылаясь на два федеральных источника сообщило, что Владимир Путин примет участие в президентских выборах 2018 года. "Все исходят из того, что начальник пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го, когда истечет очередной срок, он не будет", - уверял собеседник агентства.

Президентские выборы обсуждаются на совещаниях с экспертами у замглавы администрации президента Сергея Кириенко. На совещаниях, утверждает источник, обсуждаются несколько параметров успешных выборов - они якобы должны пройти легитимно, а Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

В январе Песков заявлял, что надеется на участие Путина в выборах 2018 года. "Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста Би-Би-Си, будет ли Путин переизбираться.