Реклама

Владимир Путин сообщил, что хочет "успешно завершить свою карьеру". Как передает Интерфакс, такое заявление он сделал на встрече с работниками челябинской фирмы "Этерно", отвечая на вопрос, какая у него мечта.

Реплику Путина, сообщает Интерфакс, собравшиеся встретили смехом. Был ли главе государства задан вопрос, когда именно он намеревается "завершить карьеру", агентство не уточняет.

"Этерно" - совместный проект Челябинского трубопрокатного завода и госкорпорации "Роснано".

Путин неизменно уклоняется от прямого ответа на вопрос о своем участии в президентских выборах 2018 года. Так, в начале сентября он заявил, что "говорить об этом абсолютно преждевременно" и "просто вредно".

Перед страной стоит ряд задач, заметил Путин, и "в зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовать кампанию президентских выборов в 2018 году и кто должен принять в ней участие".