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Владимир Путин примет участие в президентских выборах 2018 года. Как передает РБК, об этом рассказали два федеральных источника.

"Все исходят из того, что начальник пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го, когда истечет очередной срок, он не будет", - сказал источник.

По словам собеседников издания, президентские выборы обсуждаются на совещаниях с экспертами у замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который дал понять, что повестка нового срока президента не менее важна, чем технологии, позволяющие получить нужный результат.

На совещаниях, утверждает источник, обсуждаются несколько параметров успешных выборов - они якобы должны пройти легитимно, а Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

Проблему повышения явки нельзя решить за счет появления на выборах новых лиц, утверждает федеральный чиновник. В Кремле не видят необходимости искусственно привлекать к участию в кампании новых кандидатов - администрация президента не будет искать новых кандидатов для участия в кампании, ставку решено сделать на старую модель с участием лидеров думских партий.

Собеседники издания уверяют, что махинации с открепительными талонами останутся в прошлом. Отдельно обсуждается вопрос, как стимулировать к приходу на избирательные участки молодежь, особенно тех, кому предстоит голосовать в первый раз. По словам источника в Кремле, будет проведена агитационная кампания, поясняющая, что участие в голосовании "стало модным, социально одобряемым поведением".

В качестве одного из вариантов работы с молодежью, уточняет собеседник РИА "Новости", может стать некая компьютерная игра с высокой популярностью, для участия в которой необходимо будет зарегистрироваться на избирательном участке. "Не "покемоны", конечно, но принцип нахождения человека в определенном месте должен присутствовать", - отметил источник.

Для повышения явки в отдельных регионах будут проведены референдумы по вопросам местного значения. Они не будут затрагивать раскалывающее общество темы, а будут касаться более "мирных" вопросов, уточнил собеседник издания.

Информация о деталях новой президентской кампании почти одновременно появилась во всех ведущих российских СМИ. Около полуночи ее опубликовали ТАСС, РИА "Новости", Интерфакс, "Коммерсант", Газета.Ру, "Дождь", "Ведомости" и другие издания. Детали публикаций и информация, переданная источниками, в основном совпадают.

Источник Интерфакса при этом подчеркнул, что президентские выборы пройдут по плану - 11 марта 2018 года, а вопрос о проведении досрочной кампании во властных структурах не рассматривается. По словам собеседника агентства, попытки перенести выборы не более ранний срок "свидетельствовали бы о слабости власти".

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надеется на участие Путина в выборах 2018 года. "Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста Би-Би-Си, будет ли Путин переизбираться.

При этом чиновник отметил, что наличие серьезной оппозиции, которая могла бы соперничать с действующей властью, пошло бы на пользу России.

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90 процентов населения", - сказал он.

Сам Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года. 5 декабря 2016 года на встрече с работниками челябинской фирмы "Этерно" он сообщил, что хочет "успешно завершить свою карьеру".

В начале сентября он заявил, что говорить о его участии в выборах об этом "абсолютно преждевременно" и "просто вредно".