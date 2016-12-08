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Также: Президент, Россия, Политика, Выборы | Персоны: Элла Памфилова, Владимир Путин

новость Памфилова исключила возможность досрочных президентских выборов

08.12.2016
Владимир Путин и Элла Памфилова. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин и Элла Памфилова. Фото пресс-службы Кремля
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова исключила возможность досрочных президентских выборов в России. Как передает РИА "Новости", по ее словам, их проведение "технически невозможно".

"Мне надоело как попугаю без конца это опровергать. Это невозможно уже технически. Просто невозможно, потому что и бюджет сейчас формируется так, как он и должен формироваться", - заявила она.

Председатель ЦИК добавила, что выборы состоятся в марте 2018 года, как и предусмотрено законом.

Ранее информацию о возможном переносе голосования на 2017 год опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобных планов "никогда не было".

В середине ноября телеканал "Дождь" ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, сообщил о том, что Кремль прорабатывал вариант с переносом президентских выборов на год раньше, однако после поражения Хиллари Клинтон отказался от этой идеи. Аргументов было два – возможное внешнее вмешательство США в выборы и осложнение экономической ситуации в России.

5 декабря Путин сообщил, что хочет "успешно завершить свою карьеру". Такое заявление он сделал на встрече с работниками челябинской фирмы "Этерно", отвечая на вопрос, какая у него мечта.

Путин неизменно уклоняется от прямого ответа на вопрос о своем участии в президентских выборах 2018 года. Так, в начале сентября он заявил, что "говорить об этом абсолютно преждевременно" и "просто вредно".

Перед страной стоит ряд задач, заметил Путин, и "в зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовать кампанию президентских выборов в 2018 году и кто должен принять в ней участие".

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08.12.2016

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