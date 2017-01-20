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Также: Президент, Выборы, Россия, Общество, Политика, Российско-американские отношения, США, Мир | Персоны: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Алексей Навальный

новость Песков: Надеюсь, что Путин пойдет на новый срок

20.01.2017
Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си. Кадр видео
Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си. Кадр видео
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что Владимир Путин примет участие в выборах 2018 года. Об этом он заявил в интервью программе Би-би-си HARDtalk, которая выйдет в эфир 21 января.

"Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, будет ли Путин переизбираться на новый срок.

Отвечая на вопрос о возможности участия лидера Партии прогресса Алексея Навального в президентских выборах, Песков отметил, что гарантировать или не гарантировать допуск оппозиционера "может только наш глава Центральной избирательной комиссии".

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что наличие серьезной оппозиции, которая могла бы соперничать с действующей властью, пошло бы на пользу России.

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90 процентов населения".

В приведенных фрагментах интервью Песков коснулся и темы российско-американских отношений. По его словам, он верит в фундаментальный сдвиг в отношениях между Вашингтоном и Москвой, но надеется на это.

"К сожалению, мы не можем верить. Все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа - это большой вопрос", - сказал чиновник.

Говоря о хакерских атаках на избирательную систему США, Песков отметил, что не является "продвинутым" в области кибербезопасности.

"Каждый день происходят сотни и тысячи кибернападений на цифровые системы Российской Федерации. Некоторые из них ведутся с территории Соединенных Штатов. Десятки идут с территории Германии. Десятки - из Великобритании. Думаете ли вы, что это с высокой степенью уверенности означает, что эти нападения на наши цифровые системы поощряются правительствами в Вашингтоне, Лондоне или Берлине? Вы вероятно скажете, что нет. Об этом не может быть и речи", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что "ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими нападениями, если они, конечно, в самом деле были".

Навальный в середине декабря 2016 года объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. По его словам, "настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения". Включаясь в кампанию, отметил Навальный, он будет обсуждать то, о чем все молчат, "но что давно пора сказать": вопросы распределения национальных богатств, справедливого правосудия и коррупции в высшей власти.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией получил право участвовать в выборах после того, как Верховный суд отменил его приговор по делу "Кировлеса" на основании решения Европейского суда по правам человека.

Действующий президент Владимир Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года. 5 декабря на встрече с работниками челябинской фирмы "Этерно" он сообщил, что хочет "успешно завершить свою карьеру".

В начале сентября он заявил, что говорить о его участии в выборах об этом "абсолютно преждевременно" и "просто вредно".

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20.01.2017

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