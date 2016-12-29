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Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Документ опубликован на сайте Кремля. Решение, как утверждается, принято "в целях совершенствования системы государственного управления".

Функции агентства передаются Министерству обороны. В ведение военного ведомства переходят Управление капитального строительства № 900 и федеральные ГУП Спецстроя, а в штат зачисляются 200 чиновников центрального аппарата агентства.

Военные и гражданский персонал инженерно-технических и дорожно-строительных подразделений переводятся в Вооруженные силы.

Реорганизацию предписано завершить до 1 июля 2017 года.

О намерении Путина упразднить Спецстрой СМИ сообщили 23 ноября. Причиной, как утверждалось, стали многочисленные претензии заказчиков и чиновников в связи со срывами сроков исполнения работ и нарушениями финансовой дисциплины.

22 декабря о предстоящей ликвидации Спецстроя объявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Постройкой объектов военного ведомства, добавил он, будут заниматься восемь разных ФГУП. Это, в частности, позволит исключить промежуточные звенья при реализации госконтрактов на строительство, заметил чиновник.

Серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военных. Кроме того, претензии к агентству высказывались в связи с постройкой объектов космодрома Восточный.

В прошлом году вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Спецстрою раскрыть информацию о субподрядчиках. В итоговом докладе Рогозина Путину говорилось, что агентство выполняет работы лишь на 15-40 процентов стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам перепоручается не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Начатая тогда реформа Спецстроя результатов не дала.