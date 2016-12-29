О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.257775.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.257775.html
Также: Президент, Правительство, Деньги для армии, Россия, Война, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин упразднил Спецстрой

29.12.2016
Эмблема Спецстроя
Эмблема Спецстроя
Реклама

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Документ опубликован на сайте Кремля. Решение, как утверждается, принято "в целях совершенствования системы государственного управления".

Функции агентства передаются Министерству обороны. В ведение военного ведомства переходят Управление капитального строительства № 900 и федеральные ГУП Спецстроя, а в штат зачисляются 200 чиновников центрального аппарата агентства.

Военные и гражданский персонал инженерно-технических и дорожно-строительных подразделений переводятся в Вооруженные силы.

Реорганизацию предписано завершить до 1 июля 2017 года.

О намерении Путина упразднить Спецстрой СМИ сообщили 23 ноября. Причиной, как утверждалось, стали многочисленные претензии заказчиков и чиновников в связи со срывами сроков исполнения работ и нарушениями финансовой дисциплины.

22 декабря о предстоящей ликвидации Спецстроя объявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Постройкой объектов военного ведомства, добавил он, будут заниматься восемь разных ФГУП. Это, в частности, позволит исключить промежуточные звенья при реализации госконтрактов на строительство, заметил чиновник.

Серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военных. Кроме того, претензии к агентству высказывались в связи с постройкой объектов космодрома Восточный.

В прошлом году вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Спецстрою раскрыть информацию о субподрядчиках. В итоговом докладе Рогозина Путину говорилось, что агентство выполняет работы лишь на 15-40 процентов стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам перепоручается не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Начатая тогда реформа Спецстроя результатов не дала.

Оставить комментарий Обсудить
29.12.2016

новость Новости по теме
22.12.2016 Министр обороны объявил о ликвидации "Спецстроя" →
26.11.2016 Завершено расследование очередного дела о хищениях на космодроме Восточный →
23.11.2016 Путин принял решение упразднить "Спецстрой" →
22.11.2016 Возбуждено еще одно дело о невыплате зарплат строителям космодрома Восточный →
14.10.2016 Выявлены новые растраты при строительстве космодрома Восточный →
22.07.2016 Свыше 200 строителей дорог на Восточном начали забастовку →
22.07.2016 Следствие расширило круг обвиняемых в обрушении казармы в Омске →
21.07.2016 Для завершения строительства первой очереди космодрома Восточный вновь не хватает денег →
31.07.2015 Начальник омского учебного центра ВДВ переведен из СИЗО под домашний арест →
13.07.2015 В Омске при обрушении казармы погибли 23 человека →
23.04.2015 В отношении субподрядчика на космодроме Восточный подан иск на 1 миллиард рублей →
21.11.2014 СМИ: Арестован проектировщик космодрома Восточный →
30.10.2014 Бывший глава "Дальспецстроя" обвиняется в растрате 1,8 миллиарда рублей →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Клименко: Россию отключат от сети
Герман Клименко. Фото с сайта heli-nord.ru
статья Небо. Самолет. Божена
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: В Сирии прекратят огонь
Сергей Лавров, Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru
новость Трамп ответил на призывы к санкциям
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
РЕКЛАМА
Loading...
новость Минобороны о рисунках Charlie Hebdo
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
в блоге Церковь и тюрьма
383
новость Черный ящик Ту-154 разрушен
Поисковые работы на месте падения Ту-154. Фото: МЧС
новость Дмитриеву продлили арест
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
новость Дагестан: ФСБ против таксиста
Умахан Умаханов. Источник: chernovik.net
новость "Шпион" оказался женщиной
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Кадыров: "Новая газета" лжет
Рамзан Кадыров, Апти Алаудинов и Руслан Алханов. Фото: kadyrov_95
новость Халилова вывезли из Сочи
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
статья Путь погибели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Атака на ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ в Вене. Фото: osce.org
новость За Кобзона светит зона
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Арест "диверсанта" продлен
Редван Сулейманов. Кадр съемки ФСБ
новость Чиновники признали "допинг-сговор"
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
новость Дело против "Русского вестника"
Бывшее здание Русского культурного центра во Львове. Фото: wikipedia.org
новость РПЦ против уничтожения Библии
Библия. Фото: Грани.Ру