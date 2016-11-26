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Завершено расследование уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный в отношении бывшего директора и участника ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова, сообщает пресс-служба СКР. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Рязанову предъявлено обвинение по части 5 статьи 33 - части 4 статьи 160 УК (пособничество в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012-2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при "Спецстрое" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками организовали закупку металлоконструкций для строительства объектов Восточного у "Стройконструкции" на сумму более 1,1 миллиарда рублей. При этом реальная стоимость товара составляла порядка 600 миллионов рублей.

"С обвиняемым Рязановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В рамках предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе изобличающие его соучастников", - говорится в сообщении. , причиненного преступлением, следователями СК России

В целях возмещения ущерба арестовано имущество Рязанова, в том числе три дорогостоящия автомобиля, моторное судно, денежные средства, ювелирные украшения и часы.

"Ранее также были завершены следственные действия в отношении Ярцева и двух других соучастников. Они совместно с защитниками продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. Еще один фигурант, скрывавшийся от следственных органов, задержан", - отмечают в СКР.

Космодром Восточный строится на Дальнем Востоке вблизи поселка Углегорск в Амурской области с 2011 года. 11 сентября прошлого года сообщалось, что следствие выявило хищения при строительстве космодрома Восточный на сумму почти 5,4 миллиарда рублей. "Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия на территории более чем 20 субъектов страны", - отметил источник в правоохранительных органах. В связи со строительством космодрома возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим.

На состоявшемся в конце апреля первом запуске с Восточного был задействован лишь "пусковой минимум". Это 11 первостепенных объектов, без которых доставить космические аппараты на орбиту невозможно.

По состоянию на 13 мая на строительство первостепенных объектов Восточного было потрачено 84 миллиарда рублей. При этом Генпрокуратура пыталась выяснить, на что была потрачено 16 миллиардов рублей, но сделать этого не смогла.

В июле "Коммерсант" со ссылкой на источники, причастные к стройке, сообщал, что для завершения строительства объектов первой очереди космодрома Восточный Федеральному агентству по специальному строительству не хватает около семи миллиардов рублей. К 31 октября Спецстрой должен сдать 20 объектов.

В среду "Коммерсант" сообщил, что Владимир Путин принял решение упразднить "Спецстрой". Причиной стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и к финансовой дисциплине, в том числе и при строительстве объектов космодрома. По данным издания, все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, будут замкнуты напрямую на Минобороны. Ведомству перейдут все активы агентства. Новая конфигурация должна заработать в середине 2017 года.