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новость Возбуждено еще одно дело о невыплате зарплат строителям космодрома Восточный

22.11.2016
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
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В отношении руководителя ООО "СК Северстрой" Глеба Суховеркова возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат строителям космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, "Северстрой" выполнял подрядные работы по строительству объектов на космодроме. "С октября 2014 по ноябрь 2015 года руководство общества частично не выплатило заработную плату 78 работникам организации. Общая сумма задолженности, согласно имеющимся на момент возбуждения уголовного дела данным, составила свыше 7,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации) возбуждено по заявлениям работников и материалам доследственной проверки. "В настоящее время изучается финансово-хозяйственная документация общества, допрашиваются свидетели, устанавливается точное количество работников, которым не выплачивалась заработная плата. Следствием будут приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение причинного ущерба", - отмечают в СКР.

Об избрании меры пресечения в отношении Суховеркова не сообщается.

Работники различных организаций-подрядчиков строительства космодрома неоднократно жаловались на задержки зарплат. Из-за невыплат заработанных денег они объявляли забастовки и голодовки.

Космодром Восточный строится вблизи поселка Углегорск в Амурской области с 2011 года. 11 сентября прошлого года сообщалось, что следствие выявило хищения при строительстве космодрома Восточный на сумму почти 5,4 миллиарда рублей. "Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия на территории более чем 20 субъектов страны", - отметил источник в правоохранительных органах. В связи со строительством космодрома возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим.

На состоявшемся в конце апреля первом запуске с Восточного был задействован лишь "пусковой минимум". Это 11 первостепенных объектов, без которых доставить космические аппараты на орбиту невозможно.

По состоянию на 13 мая на строительство первостепенных объектов Восточного было потрачено 84 миллиарда рублей. При этом Генпрокуратура пыталась выяснить, на что была потрачено 16 миллиардов рублей, но сделать этого не смогла.

В июле "Коммерсант" со ссылкой на источники, причастные к стройке, сообщал, что для завершения строительства объектов первой очереди космодрома Восточный Федеральному агентству по специальному строительству не хватает около семи миллиардов рублей. К 31 октября Спецстрой должен сдать 20 объектов.

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22.11.2016

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