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Владимир Путин принял решение упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству ("Спецстрой"), сообщает "Коммерсант". Причиной стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и к финансовой дисциплине.

О предстоящей ликвидации Спецстроя изданию сообщили несколько источников, близких к Минобороны, и подтвердил высокопоставленный сотрудник администрации президента. По его словам, решение было принято Путиным "по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства".

По данным издания, все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, будут замкнуты напрямую на Минобороны. Ведомству перейдут все активы агентства. Новая конфигурация должна заработать в середине 2017 года.

Серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих. Кроме того, к агентству были весомые претензии относительно возведения объектов космодрома Восточный.

Как отмечает "Коммерсант", в прошлом году вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Спецстрою раскрыть информацию о привлекаемых к возведению военных объектов субподрядных компаниях. В итоговом докладе Рогозина на имя президента говорилось, что агентство выполняет работы лишь на 15–40 процентов от стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам перепоручается не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Начатая тогда реформа Спецстроя результатов не дала, отмечает "Коммерсант".

После совещания у президента министр обороны Сергей Шойгу поручил до 10 декабря подготовитьь проект президентского указа об упразднении Спецстроя и возложении на Минобороны задач по строительству объектов специального и производственного назначения.

В правительстве уже отреагировали на решение о ликвидации Спецстроя, сообщают собеседники издания. Рогозин поручил "Роскосмосу" заключать контракты с подрядчиками по строительству Восточного напрямую, без участия ФГУП "Дальспецстрой".

Комментируя информацию "Коммерсанта", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений об упразднении Спецстроя и передачи его функций и активов Министерству обороны пока нет. "Каких-либо формализованных решений нет", - сказал он.