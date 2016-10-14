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Выявлены новые нарушения при строительстве космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. Их результатом стал неэффективный расход бюджетных средств в размере полумиллиарда рублей и срыв сроков строительства.

"В Благовещенске военная прокуратура гарнизона при проверке выяснила, что руководитель одного из предприятий, генподрядчика при Спецстрое России, в нарушение договорных отношений по строительству комплекса по переработке строительных отходов на космодроме Восточный перечислял авансовые платежи подрядчику, который не исполнил обязательства по предыдущим выплатам, неправомерно увеличив при этом авансирование до 80 процентов, - говорится в сообщении. - Недобросовестные исполнители государственных контрактов привлечены к уголовной ответственности. Принимаются меры к возмещению государству причиненного ущерба".

Космодром Восточный строится на Дальнем Востоке вблизи поселка Углегорск в Амурской области с 2011 года. 11 сентября прошлого года сообщалось, что следствие выявило хищения при строительстве космодрома Восточный на сумму почти 5,4 миллиарда рублей. "Расследование уголовных дел продолжается. Следствие проводит действия на территории более чем 20 субъектов страны", - отметил источник в правоохранительных органах. В связи со строительством космодрома возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим.

На состоявшемся в конце апреля первом запуске с Восточного был задействован лишь "пусковой минимум". Это 11 первостепенных объектов, без которых доставить космические аппараты на орбиту невозможно.

По состоянию на 13 мая на строительство первостепенных объектов Восточного было потрачено 84 миллиарда рублей. При этом Генпрокуратура пыталась выяснить, на что была потрачено 16 миллиардов рублей, но сделать этого не смогла.

В июле "Коммерсант" со ссылкой на источники, причастные к стройке, сообщал, что для завершения строительства объектов первой очереди космодрома Восточный Федеральному агентству по специальному строительству не хватает около семи миллиардов рублей. К 31 октября Спецстрой должен сдать 20 объектов.