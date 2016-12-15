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Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах. Как пишет "Коммерсант", об этом говорится в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году. Таким образом ведомство рассчитывает сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку на отрасль, мешающую конкуренции.

По словам помощника министра экономики Елены Лашкиной, пересмотр акцизной политики и отмена избыточных и малоэффективных ограничений продажи спиртного "остаются наиболее актуальными вопросами". В ближайшее время планируется их обсуждение с другими министерствами, ведомствами и участниками рынка.

Ранее с инициативой снизить акцизы на алкоголь с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта в 2017 году выступал замминистра экономики Олег Фомичев. Также, по его мнению, должна была снижена минимальная стоимость полулитра водки - со 190 до 136 рублей. По словам источника издания, идею поддерживал экс-министр экономики Алексей Улюкаев.

Минфин инициативу Минэкономики не поддержал. По мнению финансового ведомства, уменьшение акцизов на крепкий алкоголь может привести к потерям доходов бюджетов, а снижение минимальных розничных цен - к увеличению потребления спиртного и росту смертности населения.

Сейчас в России от случайного отравления алкоголем умирает более 23 тысяч человек в год, а от болезней, связанных со злоупотреблением спиртным, более 75 тысяч человек.

При этом предложение Минэкономики ожидаемо поддержали производители и ритейлеры.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей с 1 августа - до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей.