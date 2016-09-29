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новость Минэкономразвития предложило снизить акциз на крепкий алкоголь

29.09.2016
Водка. Фото с сайта http://mvdrk.karelia.ru
Водка. Фото с сайта http://mvdrk.karelia.ru
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Минэкономразвития предложило в 2017 году снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей, а минимальную стоимость полулитра водки со 190 до 136 рублей. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил замглавы МЭР Олег Фомичев. По его словам, соответствующие предложения уже направлены в Минфин.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9 процентов и спиртосодержащую продукцию должны увеличиться с 400 рублей за литр в 2016 году до 418 рублей в 2017 году. Для алкогольной продукции с долей этилового спирта свыше 9 процентов ставка акциза составляет в 2016 году 500 рублей за литр, в 2017 году пока планируется 523 рубля.

"Мы смотрели статистику - у нас максимальная доля легального рынка и максимальный объем поступления акцизов был в 2012 году (при ставке акциза в 300 рублей). А дальше при его росте продукция фактически начала выталкиваться в нелегальную сферу, в дальнейшем также стала уменьшаться его собираемость, В связи с этим мы предлагаем вернуться на условный уровень 2012 года плюс накопленная инфляция и на этом уровне акцизную ставку зафиксировать в реальном выражении", - отметил замглавы Минэкономразвития.

В конце августа Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на полулитровую бутылку водки со 190 до 197 рублей. Министерство также предложило увеличить оптовую цену со 165 до 177 рублей, закупочную - с 174 до 180 рублей.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. В 2014 году цена поднималась дважды: с 11 марта до 199 рублей с 1 августа - до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей.

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29.09.2016

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