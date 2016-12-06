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Также: Президент, Россия, Политика, Интернет, Технологии, Общество | Персоны: Владимир Путин

новость Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности

06.12.2016
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
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Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Прежняя доктрина, утвержденная 9 сентября 2000 года, признана утратившей силу, говорится в тексте указа, размещенном на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Национальными интересами в сфере информационных технологий является обеспечение прав и свобод граждан, а также неприкосновенность частной жизни, говорится в доктрине. В соответствии с документом национальным интересам соответствует также "обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России".

При этом, как отмечается в документе, расширение областей применения информационных технологий, "являясь фактором развития экономики и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые информационные угрозы". Возможности трансграничного оборота информации "все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности".

При этом в документе отмечается, что ряд зарубежных стран наращивает информационное воздействие на Россию, преследуя военные цели.

"Одновременно с этим усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в доктрине.

Спецслужбы "отдельных государств", отмечается в документе, используют "средства оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств". В эту деятельность, говорится в доктрине, "вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, при этом широко используются возможности информационных технологий".

Российские СМИ подчас подвергаются за рубежом дискриминации, российским журналистам чинят препятствия в их профессиональной деятельности, говорится в документе. Также в нем отмечается, что в последнее время "наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

В документе подчеркивается, что уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий остается высоким, что, по мнению авторов документа, "делает социально-экономическое развитие России зависимым от геополитических интересов зарубежных стран".

Доктрина также отмечает недостаточную эффективность научных исследований, направленных на создание перспективных информационных технологий, низкий уровень внедрения отечественных разработок и недостаточное кадровое обеспечение в области информационной безопасности, а также низкую осведомленность граждан в вопросах обеспечения личной информационной безопасности.

В доктрине подчеркивается также, что в России будут внедряться информационные технологии, "изначально устойчивые к различным видам воздействия", а страна "будет двигаться по пути защиты суверенитета в информпространстве, участия в формировании системы информбезопасности, обеспечивающей противодействие использованию информационных технологий в военных целях, а также развития национальной системы управления российским сегментом интернета".

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06.12.2016

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