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Также: Президент, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин утвердил концепцию внешней политики России

01.12.2016
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
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Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики России. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что роль фактора силы в международных отношениях в связи с обострением противоречий и нестабильности политической и экономической системы увеличивается. При этом "наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружений подрывают стратегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности, обеспечиваемой системой договоров и соглашений в области контроля над вооружениями".

"Несмотря на то, что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной между ведущими государствами остается невысокой, возрастают риски их втягивания в региональные конфликты и эскалации кризисов, - говорится в концепции. - Российская Федерация намерена не допускать осуществления под предлогом реализации концепции "ответственность по защите" военных интервенций и прочих форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы международного права, в частности, принцип суверенного равенства государств.

Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству, отмечается в докумете. При этом подчеркивается, что Россия "негативно относится к расширению НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам и наращиванию его военной активности в приграничных с Россией регионах". Россия относится к этим действиям как к "нарушающим принцип равной и неделимой безопасности и ведущим к углублению старых и появлению новых разделительных линий в Европе".

Предыдущая редакция концепции внешней политики была принята в 2008 году.

В четверг, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что Россия не стремится к противостоянию, но не допустит ущемления своих национальных интересов, заявил президент. "Мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов, - сказал Путин - Заказные информационные кампании, изобретение и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком надоели, если понадобится, мы сами кого надо можем поучить"

Президент напомнил, что в последние годы Россия столкнулась с попытками внешнего давления. В связи с этим Путин, в частности, упомянул "мифы про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы, травлю спортсменов, включая паралимпийцев".

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01.12.2016

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