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новость Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над инфраструктурой рунета

10.11.2016
Минкомсвязи. Фото: minsvyaz.ru
Минкомсвязи. Фото: minsvyaz.ru
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Минкомсвязи разработало законопроект о контроле над всей инфраструктурой российского интернета. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает поправки в отраслевой закон "О связи". Они призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета. Вводится понятие так называемой критической инфраструктуры интернета. К ней Минкомсвязи относит национальные домены зоны .ru и .рф, точки обмена трафиком, все автономные системы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.

Порядок управления и функционирования критической инфраструктуры российского сегмента интернета будет определять правительство.

Предлагается создать государственную информационную систему (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети интернет. "Эта система будет функционировать на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о критических элементах российской части сети интернет, информации об интеграции российской части сети интернет с международными сетями связи, а также маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных и российской части сети интернет, - говорится в законопроекте.

19 августа "Ведомости" сообщили, что Минкомсвязи подготовило ряд поправок в закон "О связи", предусматривающих полный контроль ведомства над русскоязычным сегментом сети. Законными владельцами точек обмена трафиком Минкомсвязи предлагает считать исключительно российских юридических лиц. При этом один из собеседников издания отметил, что со временем их совладельцами могут становиться и иностранцы, но так, чтобы им принадлежало не более 20 процентов (как в случае с законом о СМИ). Также планируется лицензировать эти точки, добавил источник.

Администратором национальной доменной зоны верхнего уровня согласно проекту может быть только российское юридическое лицо, учрежденное федеральным органом исполнительной власти в области связи, т.е. самим же Минкомсвязи. Для финансирования этого администратора министерство предлагает воспользоваться резервом универсального обслуживания, в который все телекоммуникационные компании ежегодно отчисляют по 1,2 процента дохода от услуг связи.

Сейчас национальными доменами управляет Координационный центр национального домена сети интернет. 18 августа стало известно, что он может перейти под контроль госструктур. По данным "Коммерсанта", технические функции и финансовые потоки КЦ планируется передать "Ростелекому", НИИ "Восход", "Гипросвязи" или НИИ радио, оставив центру лишь представительские функции.

3 сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что его ведомство не разрабатывает законопроект о критической инфраструктуре российского сегмента интернета. "Такого законопроекта нет", - сказал министр.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.11.2016

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