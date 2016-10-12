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В России рассматривается возможность создания реестра отечественного телекоммуникационного и IT-оборудования, сообщают "Ведомости". Такое предложение включено в проект дорожной карты "Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций".

Реестр, согласно расчетам в дорожной карте, будет сформирован до конца 2017 года. Он позволит производителям оборудования получать господдержку, а госорганам и ведомствам - искать отечественное оборудование, говорится в проекте. Оборудование классифицируют по степеням возможной локализации. К высшей категории отнесут оборудование, произведенное в России и из российских компонентов. Изделия, в которых будет только российский софт, управляющий компонентами оборудования, получат низщую категорию. На такие продукты не будет действовать обычный механизм реестра, однако они получат 15-процентную ценовую преференцию при закупке.

Реестр отечественного IT-оборудования создается по аналогии со списком российского программного обеспечения. С 1 января 2016 года российским госструктурам запретили закупать иностранное программное обеспечение при наличии российского аналога. Если они хотят купить иностранный софт, то должны свериться с реестром и убедиться, что там нет аналогичных продуктов. По этой же аналогии авторы проекта предлагают организовать работу госорганов с оборудованием.

В июне секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что иностранные спецслужбы активизировали свою деятельность для нанесения ущерба интересам России в информационной сфере. "Отмечается активизация разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба интересам Российской Федерации в информационной сфере", - сказал Патрушев. По его словам, в 2015 году в Приволжском федеральном округе отмечено более 188 миллионов несанкционированных воздействий на информационные ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления, что в два раза больше чем в 2013 году.

Патрушев также предупредил об опасности использования зарубежных информационных технологий и программ в органах госвласти. "Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности, вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти", - заявил секретарь Совбеза.