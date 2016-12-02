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Также: Президент, Культура, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Искусство компромисса

Путин призвал деятелей искусства к самоцензуре
02.12.2016
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Границы дозволенного в искусстве должны определяться самими представителями творческой среды. Об заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, сообщает пресс-служба Кремля.

"У всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность. И это мы с вами тоже хорошо знаем. Это, собственно говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается. И у художника, у "властителя дум", так сказать, мера этой ответственности особенно высока, - подчеркнул Путин. - В самой творческой среде - я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела - должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией".

Президент напомнил, что свою позицию о вмешательстве в творческую деятельность он высказал накануне в послании Федеральному собранию. "Принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым" - повторил Путин. Он также предупредил, что "любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона". "Мы так и будем делать", - заявил президент.

24 октября, выступая на 7-м съезде Союза театральных деятелей России, руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Запрет цензуры - я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, - сказал Райкин. - И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то - это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена - в сталинские времена".

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но власти вправе влиять на то, что создается за государственные средства. "Как таковая цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, если государство выделяет средства, то оно вправе обозначать тему. "Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведение искусства на ту или иную тему в рамках тех программ, которые находятся в имплементации. - отметил Песков. - Опять же это не цензура, не нужно путать это с заказом государственным" .

"А что касается произведений, еще раз повторяю, которые рождаются без участия государственных денег, то здесь главное не нарушать какие-то основные положения действующего законодательства. Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной и иной почве. Главный критерий - это соответствие действующему законодательству. Конечно, цензура здесь никоим образом не приемлема", - добавил пресс-секретарь.

Высказывания Райкина вызвали громкую реакцию в обществе. С резкой критикой артиста выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург).

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02.12.2016
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в блоге Государство и творчество
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Илья Мильштейн

Вызов и поклон

Илья Мильштейн, 31.10.2016

Завершая свою речь и влекомый гневом, Райкин заговорил про времена, в которые живем. "...Очень трудные времена, очень опасные, очень страшные; очень это похоже...", - начал было описывать эпоху артист, но, к счастью, сразу же оборвал себя. Поскольку тут он, конструктивно протестующий против отдельных проявлений цензуры, вступал на зыбкий путь безответственного критиканства.
Александр Скобов

Не мерь, не бойся

Александр Скобов, 24.10.2016

А пока это будет работать, большинство населения России будет отвергать либерально-гуманистические ценности западной цивилизации. Либеральная оппозиция не сможет его переубедить, даже если встанет на голову. А на мой взгляд, она и не должна даже пытаться. Напротив, она должна показать, что беснующаяся крымнашистская масса нам неинтересна.
Виталий Портников

Когда пришли

Виталий Портников, 28.10.2016

Когда пришли за украинцами, Константин Аркадьевич рассказывал, как часть его тонкой натуры радуется оккупации Крыма, и делился волнениями по поводу трудной судьбы любимого им "русского города Севастополя". А когда пришли за Константином Аркадьевичем, оказалось, что особо и некому его поддержать в крике о свободе творчества.

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