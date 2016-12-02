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Границы дозволенного в искусстве должны определяться самими представителями творческой среды. Об заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, сообщает пресс-служба Кремля.

"У всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность. И это мы с вами тоже хорошо знаем. Это, собственно говоря, во всех определениях свободы, всеми признанными в мире философами так и излагается. И у художника, у "властителя дум", так сказать, мера этой ответственности особенно высока, - подчеркнул Путин. - В самой творческой среде - я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела - должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией".

Президент напомнил, что свою позицию о вмешательстве в творческую деятельность он высказал накануне в послании Федеральному собранию. "Принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым" - повторил Путин. Он также предупредил, что "любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона". "Мы так и будем делать", - заявил президент.

24 октября, выступая на 7-м съезде Союза театральных деятелей России, руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Запрет цензуры - я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, - сказал Райкин. - И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то - это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена - в сталинские времена".

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но власти вправе влиять на то, что создается за государственные средства. "Как таковая цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, если государство выделяет средства, то оно вправе обозначать тему. "Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведение искусства на ту или иную тему в рамках тех программ, которые находятся в имплементации. - отметил Песков. - Опять же это не цензура, не нужно путать это с заказом государственным" .

"А что касается произведений, еще раз повторяю, которые рождаются без участия государственных денег, то здесь главное не нарушать какие-то основные положения действующего законодательства. Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной и иной почве. Главный критерий - это соответствие действующему законодательству. Конечно, цензура здесь никоим образом не приемлема", - добавил пресс-секретарь.

Высказывания Райкина вызвали громкую реакцию в обществе. С резкой критикой артиста выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург).