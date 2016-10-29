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Министр культуры Владимир Мединский обсудил с художественным руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным сложившуюся ситуацию, сообщается на сайте Минкульта. Собеседники сочли, что взаимопонимание восстановлено и инцидент исчерпан.

"После спокойного обсуждения и разговора министра культуры с Константином Аркадьевичем, мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено. Мы договорились спокойно и без привлечения СМИ решать возникающие вопросы в рабочем порядке", - заявил принимавший участие во встрече замглавы ведомства Александр Журавский.

"Естественно, что театр, учредителем которого является Минкультуры России, мы в сложном положении не оставим, - подчеркнул Журавский. - Как только будет утвержден федеральный бюджет, мы все вопросы решим. Министр дал такие указания".

В понедельник, выступая на седьмом съезде Союза театральных деятелей России, Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Запрет цензуры - я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, - сказал Райкин. - И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то - это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена - в сталинские времена".

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но власти вправе влиять на то, что создается за государственные средства. "Как таковая цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, если государство выделяет средства, то оно вправе обозначать тему. "Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведение искусства на ту или иную тему в рамках тех программ, которые находятся в имплементации. - отметил Песков. - Опять же это не цензура, не нужно путать это с заказом государственным" .

"А что касается произведений, еще раз повторяю, которые рождаются без участия государственных денег, то здесь главное не нарушать какие-то основные положения действующего законодательства. Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной и иной почве. Главный критерий - это соответствие действующему законодательству. Конечно, цензура здесь никоим образом не приемлема", - добавил пресс-секретарь.

Высказывания Райкина вызвали громкую реакцию в обществе. С резкой критикой артиста выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург).