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Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм документалиста Виталия Манского "В лучах солнца" о Северной Корее. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на самого режиссера.

Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети "Москино", а также от кинотеатра "Эльдар". Администрация последнего сослалось на распоряжение главы московского департамента культуры Александра Кибовского.

"За несколько дней до начала проката пошел вал отказов, уже даже с подписанными договорами. Здесь нет никакой тайны, причина отказов в том, что российское государство реагирует на требования северокорейских властей. Трудно представить, чтобы кто-то еще - Польша или Германия, Америка или Япония - прислушивался к требованию северокорейских властей. И как следствие возникает вопрос: почему Россия прислушивается, почему исполняются требования и принимаются указания, находящиеся вне юридической плоскости, от государства и режима, статус которого не нужно никому объяснять", - сказал Манский.

Фильм должен выйти в прокат 27 октября. Он будет показан в 20 кинотеатрах столицы.

Сценарий документального фильма "В лучах солнца" был написан северокорейской стороной. В нем рассказывается о 8-летней девочке, которая должна вступить в Детский союз в государственный праздник День солнца. Съемки проходили в Пхеньяне. Весь отснятый материал режиссер должен был сдавать на проверку. Однако оператор Александра Иванова снимала камерой с двумя видеокартами. Таким образом материал, не подвергшийся северокорейской цензуре, удалось сохранить.

25 сентября на фестивале "Послание к человеку" в Петербурге состоялась российская премьера фильма. По словам Манского, еще утром в этот день он не знал, не отменят ли премьеру.

Манский - президент международного фестиваля документального кино "Артдокфест". В ноябре 2014 года Минкульт отказал в финансировании фестиваля. "Ни один проект Манского, в том числе и "Артдокфест", не получит никогда никаких денег, пока я являюсь министром культуры", - заявил министр культуры Владимир Мединский. По мнению министра, Манский вообще не имеет права просить денег из бюджета. "Он наговорил столько антигосударственных вещей, что пусть делает фестиваль за свой счет, никто не против. Мы же не запрещаем его фестиваль", - заявил министр. В чем именно заключается антигосударственная позиция Манского, Мединский не пояснил.

В марте 2014 года режиссер подписал письмо "Мы с Вами!" в поддержку Украины, которое подготовили члены общественной организации российских кинематографистов "КиноСоюз".