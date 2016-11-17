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За последние 15 лет ХХ века уровень нравственности в российском обществе сильно упал, и в творчестве необходимы определенные ограничения. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин в интервью телеканалу "Россия 24".

В России "даже намека нет" на цензуру, сказал Говорухин. По его словам, "все ограничители оказались сняты" из-за декларации о невмешательстве государства в творческий процесс. "Оно и не вмешивается, и это тоже очень плохо", - посетовал режиссер.

"Нет государства, в котором не существовала бы нравственная цензура. Как правило, это общество, церковь и другие институты. Но у нас и этого нет. У нас единственная в мире Конституция, где написано, что всякая цензура запрещена", - отметил Говорухин. Он заявил, что является сторонником цензуры. "Я считаю, что нравственные ограничения - суть свободы в обществе", - сказал депутат.

На вопрос, кто должен определять, где находится нравственная черта, которую творец не может переступить, Говорухин ответил: "В этом вся и загвоздка. Если бы мы знали, кто это будет решать, то я бы пытался говорить, что необходимо вводить какие-то нравственные ограничения, поскольку человек беззащитен перед напором пошлости и гадости, которая льется с экранов кинотеатров или сценических подмостков".

Говорухин подчеркнул, что все ситуации невозможно предусмотреть в законах. "К примеру, ни слова мата не произнесено, но человек на авансцене расстегнул ширинку и помочился. Этого же не напишешь в законе. Нужны какие-то внутренние рамки", - сказал депутат.

24 октября, выступая на 7-м съезде Союза театральных деятелей России, руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Запрет цензуры - я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, - сказал Райкин. - И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то - это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена - в сталинские времена".

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но власти вправе влиять на то, что создается за государственные средства. "Как таковая цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, если государство выделяет средства, то оно вправе обозначать тему. "Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведение искусства на ту или иную тему в рамках тех программ, которые находятся в имплементации. - отметил Песков. - Опять же это не цензура, не нужно путать это с заказом государственным" .

"А что касается произведений, еще раз повторяю, которые рождаются без участия государственных денег, то здесь главное не нарушать какие-то основные положения действующего законодательства. Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной и иной почве. Главный критерий - это соответствие действующему законодательству. Конечно, цензура здесь никоим образом не приемлема", - добавил пресс-секретарь.

Высказывания Райкина вызвали громкую реакцию в обществе. С резкой критикой артиста выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург).