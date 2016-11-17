О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Culture/m.256725.html
Также: Культура, Свобода слова, Госдума, СМИ, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Станислав Говорухин

новость Говорухин выступил за вмешательство государства в творческий процесс

17.11.2016
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
Реклама

За последние 15 лет ХХ века уровень нравственности в российском обществе сильно упал, и в творчестве необходимы определенные ограничения. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин в интервью телеканалу "Россия 24".

В России "даже намека нет" на цензуру, сказал Говорухин. По его словам, "все ограничители оказались сняты" из-за декларации о невмешательстве государства в творческий процесс. "Оно и не вмешивается, и это тоже очень плохо", - посетовал режиссер.

"Нет государства, в котором не существовала бы нравственная цензура. Как правило, это общество, церковь и другие институты. Но у нас и этого нет. У нас единственная в мире Конституция, где написано, что всякая цензура запрещена", - отметил Говорухин. Он заявил, что является сторонником цензуры. "Я считаю, что нравственные ограничения - суть свободы в обществе", - сказал депутат.

На вопрос, кто должен определять, где находится нравственная черта, которую творец не может переступить, Говорухин ответил: "В этом вся и загвоздка. Если бы мы знали, кто это будет решать, то я бы пытался говорить, что необходимо вводить какие-то нравственные ограничения, поскольку человек беззащитен перед напором пошлости и гадости, которая льется с экранов кинотеатров или сценических подмостков".

Говорухин подчеркнул, что все ситуации невозможно предусмотреть в законах. "К примеру, ни слова мата не произнесено, но человек на авансцене расстегнул ширинку и помочился. Этого же не напишешь в законе. Нужны какие-то внутренние рамки", - сказал депутат.

24 октября, выступая на 7-м съезде Союза театральных деятелей России, руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Запрет цензуры - я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, - сказал Райкин. - И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то - это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена - в сталинские времена".

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но власти вправе влиять на то, что создается за государственные средства. "Как таковая цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, если государство выделяет средства, то оно вправе обозначать тему. "Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему, государство заказывает произведение искусства на ту или иную тему в рамках тех программ, которые находятся в имплементации. - отметил Песков. - Опять же это не цензура, не нужно путать это с заказом государственным" .

"А что касается произведений, еще раз повторяю, которые рождаются без участия государственных денег, то здесь главное не нарушать какие-то основные положения действующего законодательства. Имеется в виду борьба с экстремизмом, провоцирование розни на религиозной и иной почве. Главный критерий - это соответствие действующему законодательству. Конечно, цензура здесь никоим образом не приемлема", - добавил пресс-секретарь.

Высказывания Райкина вызвали громкую реакцию в обществе. С резкой критикой артиста выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург).

Оставить комментарий Обсудить
17.11.2016
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 03.11.2016
в блоге Гопники вместо совков
383
Пара фраз 26.10.2016
в блоге Государство и творчество
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Вызов и поклон

Илья Мильштейн, 31.10.2016

Завершая свою речь и влекомый гневом, Райкин заговорил про времена, в которые живем. "...Очень трудные времена, очень опасные, очень страшные; очень это похоже...", - начал было описывать эпоху артист, но, к счастью, сразу же оборвал себя. Поскольку тут он, конструктивно протестующий против отдельных проявлений цензуры, вступал на зыбкий путь безответственного критиканства.
Александр Скобов

Не мерь, не бойся

Александр Скобов, 24.10.2016

А пока это будет работать, большинство населения России будет отвергать либерально-гуманистические ценности западной цивилизации. Либеральная оппозиция не сможет его переубедить, даже если встанет на голову. А на мой взгляд, она и не должна даже пытаться. Напротив, она должна показать, что беснующаяся крымнашистская масса нам неинтересна.
Виталий Портников

Когда пришли

Виталий Портников, 28.10.2016

Когда пришли за украинцами, Константин Аркадьевич рассказывал, как часть его тонкой натуры радуется оккупации Крыма, и делился волнениями по поводу трудной судьбы любимого им "русского города Севастополя". А когда пришли за Константином Аркадьевичем, оказалось, что особо и некому его поддержать в крике о свободе творчества.

новость Новости по теме
01.11.2016 Поклонская требует проверить фильм Учителя об отношениях Кшесинской и Николая II →
29.10.2016 Минкульт: Инцидент с Райкиным исчерпан →
28.10.2016 Кадыров поддержал Хирурга в критике высказываний Райкина →
27.10.2016 Лидер "Ночных волков" отверг просьбу Пескова извиниться перед Райкиным →
25.10.2016 Песков: Цензура в искусстве недопустима, но может быть госзаказ →
24.10.2016 Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Манского о КНДР →
Фото и Видео
27271
Play own
Скандал в Центре Люмьеров
26994
Play own
"Остров-1991"
26410
Play own
Открытие Не_уязвимости
26320
Play own
Петр Павленский и приморские партизаны
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
новость США: закон о российском хулиганстве
Бен Кардин. Фото: senate.gov
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Патриоту плюют в душу
383
новость Провокация ФСИН против Дадина
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость LinkedIn заблокировали
Логотип LinkedIn
новость Россия вышла из Гаагского трибунала
Международный уголовный суд. Фото: icc-cpi.int
новость Восточный: новое дело о хищениях
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
в блоге Русская мечта для мира
383
новость Свидания для пожизненников
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
в блоге А нечего троллить Путина
383
новость Паркмену шьют хулиганку
Константин Алтухов. Фото: rusnovosti.ru
новость "Роснефти" выиграла суд у КПРФ и "Росбалта"
"Роснефть". Фото с сайта www.dazzle.ru
новость Задержания за миллиард "Роснано"
Денис Кошурников. Фото: adminpz.ru
новость Террор ФСБ в Нижнем Новгороде
УФСБ по Нижегородской области. Фото: purple-files.livejournal.com
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
новость Контракты на войну в Сирии
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
новость ФСБ против экономистов
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников