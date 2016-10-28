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Также: Общество, Культура, Россия, Чечня, Политика, Война | Персоны: Рамзан Кадыров, Константин Райкин

новость Ассистент Хирурга

Кадыров поддержал Хирурга в критике высказываний Райкина
28.10.2016
Рамзан Кадыров и Александр Залдостанов (Хирург). Фото: grozny-inform.ru
Рамзан Кадыров и Александр Залдостанов (Хирург). Фото: grozny-inform.ru
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статья Статья

Когда пришли

Когда пришли за украинцами, Константин Аркадьевич рассказывал, как часть его тонкой натуры радуется оккупации Крыма, и делился волнениями по поводу трудной судьбы любимого им "русского города Севастополя". А когда пришли за Константином Аркадьевичем, оказалось, что особо и некому его поддержать в крике о свободе творчества.

Виталий Портников
28.10.2016

Рамзан Кадыров поддержал лидера прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирурга) в критике высказываний руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина. Об этом глава Чечни написал на своей странице в соцсети "Вконтакте"

"Я полностью поддерживаю в этом вопросе настоящего патриота России, друга и БРАТА (выделение Кадырова. - Ред.) Александра Залдостанова, - пишет Кадыров. - Хирург высказал свое мнение честно и предельно откровенно. И я не совсем понимаю, как можно требовать от Залдостанова извинений за мнение, которое близко миллионам россиян. У нас какая-то каста считает себя вправе оскорблять религиозные чувства десятков миллионов православных христиан и мусульман, заявляя при этом, что искусству все дозволено".

"Я со всей ответственностью заявляю, что ни власть, ни общество не имеют право молчать, когда на подмостках театра "Все оттенки голубого", в храм вбегают оголенные девицы, в музее висят фотографии голых мальчиков и девочек… Александр Сергеевич очень четко дал происходящему оценки. Это оценки всего здорового российского общества", - отметил глава Чечни.

В понедельник, выступая на седьмом съезде Союза театральных деятелей России, Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".

"Дьявол всегда соблазняет свободой. А под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты", - отреагировал на эти слова Хирург.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Хирурга извиниться за резкие высказывания в адрес артиста. "К огромному таланту Райкина мы относимся с безграничным уважением, и я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил. Я надеюсь, что он извинится", - сказал Песков.

В тот же день Хирург заявил, что не намерен отказываться от слов в адрес Райкина. "Мне не нравятся эти выставки, и от своих слов я не отказываюсь, и, более того, я бездействовать не буду. Я постараюсь отбить желание и возможность оскорблять веру, оскорблять иконы и выставлять там этих педофилов. Мне это не нравится и я с этим не согласен. Я буду бороться, чтобы у нас в стране этого не было", - сказал Хирург.

В пятницу Песков не стал комментировать отказ Хирурга от извинений. "Я не хочу это никак комментировать. Я считаю, что было сказано все, что должно было быть сказано. Все остальное - это тема для схоластики на "круглых столах", - сказал пресс-секретарь.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016
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