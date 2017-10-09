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новость Приговор крымскому "диверсанту" Сулейманову подтвержден

09.10.2017
Редван Сулейманов. Фото: krymr.com
Редван Сулейманов. Фото: krymr.com
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Судья верховного суда аннексированного Крыма Анатолий Осоченко подтвердил приговор к 1 году 8 месяцам общего режима, вынесенный "украинскому диверсанту" Редвану Сулейманову. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Как уточняет на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов, Осоченко также оставил в силе решения по обоим гражданским искам к осужденному. Фирме "Морская дирекция" (оператору Керченской паромной переправы) Сулейманова обязали выплатить свыше 3 миллионов рублей, а автовокзалу Севастополя - около 400 тысяч.

На апелляции Курбединов добивался оправдания своего подзащитного. Сам политзек между тем настаивал лишь на переквалификации обвинения с части 2 статьи 33 - части 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба) на часть 1 статьи 207, то есть на исключения из дела указания на крупный ущерб.

Как сам Сулейманов, так и его адвокат отмечали, что не доказан и признак сговора, который тоже является усугубляющим вину. Также указывалось на нарушение следствием права на защиту обвиняемого.

В своем посте по окончании заседания Курбединов напомнил, что в вышедшей в прошлый четверг резолюции Европарламента о нарушении прав человека в Крыму Сулейманов был упомянут как один из неправосудно осужденных. ЕП потребовал от России немедленно освободить его, как и прочих крымских политзеков.

Приговор Сулейманову вынес 10 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов. Прокурор запрашивал для подсудимого два года общего режима.

Сам Сулейманов, как и на апелляции, признал вину, однако не согласился с суммой вмененного ущерба. Курбединов, выступая в прениях, подчеркивал, что "абсолютно никаких доказательств реального ущерба представлено не было, все строится на предположениях".

27-летний Сулейманов - крымский татарин из села Ивановка Симферопольского района. В 2011 году, вернувшись со срочной службы в украинской армии, устроился охранником в СИЗО-1, в котором теперь заключен сам. В СИЗО Сулейманов проработал год, после чего пошел в армию по контракту. Служил в части в селе Перевальное Симферопольского района.

После аннексии Крыма Сулейманов уволился с формулировкой "Разрывает контракт в связи с тем, что войсковая часть не выполнила условия контракта" и выехал на континентальную Украину. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая на захваченный полуостров, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года, во время очередного визита в Крым, Сулейманова задержали, когда он отправился на свидание с подругой.

Крымского татарина арестовали на 15 суток по сфабрикованному административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП), а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. По словам политзека, он был завербован в Запорожье осенью 2016 года неким сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Сообщалось, что в июле 2016 года крымский татарин встретился с украинским разведчиком в Одессе, а затем по его поручению позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

Курбединов не исключал, что Сулейманов из патриотических побуждений действительно согласился на предложение лица, представившегося украинским разведчиком, однако этим лицом мог быть агент российской спецслужбы.

Первоначально Сулейманову вменяли как раз часть 1 статьи 207 кодекса - то обвинение, с которым он был согласен. В дальнейшем, однако, дело переквалифицировали.

Сообщалось, что спецслужба пыталась "привязать" политзека к "группе Евгения Панова - Андрея Захтея". Однако фигурантом дела о подготовке диверсий он так и не стал.

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09.10.2017
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