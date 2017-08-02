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В прениях сторон по делу "украинского диверсанта" Редвана Сулейманова прокурор запросил для подсудимого два года колонии. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов.

Слушания по существу дела продолжаются с 6 апреля в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя. Ведет процесс судья Дмитрий Михайлов.

Подсудимому вменена часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Он заключен в симферопольский СИЗО-1.

Ущерб по делу первоначально оценивался более чем в 4 миллиона рублей. Потерпевшими от действий Сулейманова были названы УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, симферопольский аэропорт, вокзалы полуострова, фирма "Морская дирекция" (оператор Керченской паромной переправы) и другие предприятия транспортной инфраструктуры.

Политзек в начале судебного процесса заявил, что признает вину, но не согласен с суммой вмененного ущерба.

Между тем на слушаниях 21 июля, передавал журналист Антон Наумлюк, обвинение отказалось от части предъявленных Сулейманову претензий. Список потерпевших по делу был сокращен до двух: фирмы "Морская дирекция" и автовокзала Севастополя.

Однако на сумме ущерба такое решение отразилось незначительно, так как наибольшие финансовые претензии предъявили именно эти две структуры. Сейчас ущерб, вменяемый Сулейманову, составляет свыше 3,5 миллиона рублей.

Как передают "Крым.Реалии", Курбединов, выступая в среду в прениях, подчеркнул, что "абсолютно никаких доказательств реального ущерба представлено не было, все строится на предположениях".

Адвокат заметил изданию: "Суд абсолютно не учел информацию, которую я представил в прошлом заседании, о том, что в деятельности ООО "Морская дирекция" недавно были обнаружены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и, может быть, те 3 миллиона, которые пытаются списать на Сулейманова, были потеряны в результате нарушения".

Выступление политзека с последним словом назначено на понедельник, 7 августа. Начало заседания в 10 часов. Ожидается ли в тот же день и оглашение приговора, Курбединов не уточнил.

27-летний Сулейманов - крымский татарин из села Ивановка Симферопольского района. В 2011 году, вернувшись со срочной службы в украинской армии, устроился охранником в тот самый СИЗО-1, в котором теперь заключен сам. В СИЗО Сулейманов проработал год, после чего пошел в армию по контракту. Служил в части в селе Перевальное Симферопольского района.

После аннексии Крыма Сулейманов отказался принимать российскую присягу и выехал на континентальную Украину. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая на захваченный полуостров, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года, во время очередного визита в Крым, Сулейманова задержали, когда он отправился на свидание с подругой.

Крымского татарина арестовали на 15 суток по сфабрикованному административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП), а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что крымский татарин позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

Между тем вскоре выяснилось, что своим местом жительства политзек назвал несуществующий адрес - Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы - 132-й.

Первоначально Сулейманову вменяли часть 1 статьи 207 кодекса (без квалифицирующего признака "с причинением крупного ущерба"), санкция которой составляет до трех лет колонии. В дальнейшем обвинение ужесточили.

Сообщалось, что спецслужба пыталась "привязать" политзека к "группе Евгения Панова - Андрея Захтея". Однако фигурантом дела о подготовке диверсий он так и не стал.