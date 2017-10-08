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новость Аресты Панова и Захтея продлены до 9 декабря

08.10.2017
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья верховного суда аннексированного Крыма Елена Михалькова продлила фигурантам первого дела "украинских диверсантов" Евгению Панову и Андрею Захтею сроки содержания в СИЗО еще на два месяца - до 9 декабря. О решениях, вынесенных в пятницу, тогда же сообщила Крымская правозащитная группа.

С ходатайствами о продлении политзекам ареста в суд обратился старший следователь крымского главка ФСБ по особо важным делам подполковник юстиции Михаил Голышев, бывший следователь СБУ. Украинские власти объявили Голышева в розыск по части 1 статьи 408 УК страны (дезертирство).

Долгое время считалось, что Панову вменены часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии). Однако из расписания слушаний на сайте суда следует, что политзеку вменено еще одно обвинение - по части 2 статьи 208 кодекса (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет).

С другой стороны, непонятно, насколько эта информация актуальна. В карточке Захтея указано обвинение по тем же статьям 30 - 281 УК России (без статьи 208, вмененной Панову). Между тем еще в июле сообщалось, что это обвинение с него сняли, вменив взамен менее тяжкие - по статье 324 кодекса (незаконное приобретение официальных документов) и/или по статьям 222 (незаконное хранение оружия) и 327 (подделка документов).

Разбирательства проходили в закрытом режиме, однако на оглашение постановления в отношении Панова судья Михалькова по ходатайству адвоката Сергея Легостова допустила мать политзека Веру Котелянец, специально приехавшую в Крым из города Энергодар Запорожской области, где до ареста жил и сам Панов, чтобы повидать сына.

Правозащитникам Легостов рассказал, что в симферопольском СИЗО-1 его клиент пребывает в информационном вакууме. Ранее, заметил юрист, он послал Панову почтой несколько газет, однако фсиновцы до сих пор не передали их политзеку.

Сам Панов в письме из СИЗО, которое появилось в интернете 2 октября, также отмечал: "Я благополучно изолирован от всякой информации: ни радиоточки, ни газет, не говоря уже о телевизоре".

40-летний Панов работал водителем на Запорожской АЭС в Энергодаре. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии "Укроп". 41-летний Захтей - ранее дважды судимый уроженец Львовской области; последнее время перед похищением жил в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имел российское гражданство, которого его лишили несколько месяцев назад после переквалификации дела. Подрабатывал частным извозом.

Оба фигуранта были похищены в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере Крыма и в последующие несколько дней подвергнуты жестоким пыткам, в результате которых дали признательные показания о подготовке диверсий на аннексированном полуострове. После помещения в СИЗО как Панов, так и Захтей эти показания дезавуировали.

Панов не признает вину до сих пор. Между тем Захтей нынешним летом признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на существенное смягчение обвинения. Одним из условий сделки стал отказ политзека ото всех четырех независимых адвокатов.

В то же время давать показания против Панова Захтей отказался, заявив, что до ареста с ним знаком не был.

В начале июля стало известно, что администрация СИЗО перевела Панова в камеру № 102, кишащую клопами. Такое указание фсиновцам дали силовики из ФСБ, ведущие оперативное сопровождение по делу, для психологического давления на политзека.

Между тем и Захтея, несмотря на его иное отношение к обвинению, в середине сентября на двое суток посадили в карцер, обвинив в нарушении режима содержания.

Оксана Захтей, жена политзека, сообщала, что приговор ему в особом порядке должны вынести уже в ближайшее время.

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08.10.2017
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