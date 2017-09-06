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Политзаключенная Дарья Полюдова, с 31 августа державшая голодовку в КП-10 в Новороссийске, в среду утром прекратила акцию протеста из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на активиста "Солидарности" Виктора Чирикова, который беседовал с Полюдовой по телефону.

"У нее разболелся желудок и начались сильные головокружения", - пояснил активист. Однако, добавил Чириков, позже в среду она пожалела об утреннем решении, поскольку в очередной раз подверглась побоям со стороны одной из осужденных.

После драки политзаключенная намеревалась написать на обидчицу заявление в администрацию колонии, но та выхватила бумаги у Полюдовой из рук и порвала их.

Между тем Татьяна Полюдова, мать активистки, рассказала, что начальник КП-10 подполковник внутренней службы Олег Колодийчук утром позвонил ей и предупредил, что, если политзаключенная не снимет голодовку, ее начнут кормить принудительно.

В среду Полюдову по указанию оперативника, прибывшего из Краснодара, возили снимать побои, нанесенные ей в конце августа. На нападавшую составлен рапорт. Однако, рассказал Чириков, Полюдова не исключает, что в итоге ее саму объявят зачинщицей драк и подвергнут взысканию.

За последнее время политзаключенная уже получила одно взыскание. Ей вменили игру на фортепьяно в холле мужского общежития.

Нынешняя голодовка Полюдовой была уже третьей по счету. Первый раз политзаключенная объявила голодовку 15 февраля. Причиной стали издевательства со стороны осужденной Галины Григорович. Однако уже через два дня Полюдова прекратила акцию по просьбе матери.

Вторая голодовка продолжалась с 1 или 2 по 7 августа. Полюдова протестовала против травли со стороны заключенной-провокаторши Оксаны Капуш. Как утверждал Чириков, Капуш действовала по указаниям ЦПЭ, чтобы добиться условно-досрочного освобождения.

6 августа политзаключенную перевели в другую комнату женского общежития. К Капуш никаких мер воздействия начальство колонии применять не стало. Снять голодовку Полюдова, как и теперь, решила из-за ухудшения здоровья.

Между тем в дальнейшем издевательства продолжились. 25 августа стало известно, что на Полюдову напала соседка по комнате по имени Гепа. Она пояснила, что ударила политзаключенную "ради удовольствия". Кроме того, у Полюдовой пропала ложка, а ее посуду постоянно выбрасывали на улицу.

31 августа были опубликованы имена других осужденных, издевавшихся над Полюдовой. Помимо Капуш, получившей срок по части 2 статьи 158 УК (кража с отягчающими обстоятельствами), в травле активистки участвовали Оксана Шубина, осужденная по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков) и Генриетта Лукашук, также признанная виновной по 158-й статье. Татьяна Полюдова сообщала, что издевательства над ее дочерью усилились после того, как та написала письмо своему адвокату - Ирине Бирюковой из "Общественного вердикта".

В тот же день, 31-го числа, Полюдова начала третью голодовку, после того как ее ударили табуреткой.

На днях Чириков сообщал о массе нарушений, допускаемых фсиновцами в отношении политзаключенной. В частности, писал он, экземпляры "Новой газеты", переданные им для Полюдовой во время приезда в КП-10, фсиновцы выбросили. "Потом, во время голодовки, администрация купила в "Союзпечати" эти экземпляры и передала Даше", - добавил Чириков.

Между тем адвокат Бирюкова, переговорив в понедельник по телефону со своей доверительницей, заметила "Кавказскому узлу", что угрозы жизни и здоровью Полюдовой нет и ситуация срочного вмешательства не требует. Юрист сообщила, что намерена посетить политзаключенную в середине месяца. Пока же, рассказала Бирюкова, она призвала свою доверительницу снять голодовку и написать в прокуратуру жалобу на бездействие фсиновцев, не принимающих мер по фактам нападений.

28-летняя активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова отбывает двухлетний срок по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров. В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября того же года судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

В КП-10 Полюдова содержится с 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Поскольку на стадии следствия Полюдова почти полгода провела в СИЗО, срок ее заключения в колонии истекает уже 22 октября нынешнего года.