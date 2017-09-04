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Также: Политзеки, Пытки, Тюрьма, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Дарья Полюдова, Виктор Чириков

новость Политзаключенная Полюдова повторно объявила голодовку

04.09.2017
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
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Политзаключенная Дарья Полюдова с августа повторно объявила голодовку. Об этом написал на своей ФБ-странице активист Виктор Чириков.

"Сразу после объявления голодовки в колонии телефон "сломался". Связи не было", - добавил Чириков.

В комментариях активист уточнил, что Полюдова протестует против условий содержания: в ростовской КП-10 ее "бьют и третируют".

В прошлый раз политзаключенная объявила голодовку 1 или 2 августа из-за травли со стороны заключенной-провокаторши Оксаны Капуш. По утверждению Чирикова, Капуш действовала по указаниям ЦПЭ, чтобы добиться условно-досрочного освобождения.

6 августа стало известно, что Полюдову перевели в другой отряд. К Капуш никаких мер воздействия начальство колонии применять не стало.

На другой день активистка прекратила голодовку. По словам Полюдовой, она решила это сделать "не по причине удовлетворения ее требований, а по причине очень плохого состояния здоровья".

25 августа мать политзаключенной Татьяна Полюдова пожаловалась, что ее дочь ударила соседка по комнате по имени Гепа. При этом заключенная пояснила Полюдовой, что сделала это "ради удовольствия". Кроме того, у Полюдовой пропала ложка, а кто-то постоянно выкидывал на улицу ее посуду.

31 августа Полюдова-старшая опубликовала данные заключенных колонии, издевавшихся над ее дочерью. Помимо Капуш, осужденной по части 2 статьи 158 УК (кража с отягчающими обстоятельствами), в травле активистки участвовали Оксана Шубина, отбывающая наказание по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков) и Генриетта Лукашук, приговоренная по статье 158 УК (кража). По словам матери политзаключенной, издевательства усилились после того, как Полюдова написала письмо своему адвокату Ирине Бирюковой.

15 февраля Полюдова уже объявляла голодовку протеста против издевательств со стороны другой осужденной - Галины Григорович, - однако через два дня прекратила акцию по просьбе матери.

Активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова приговорена к двум годам колонии-поселения по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( Видео ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября того же года судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Отбывать срок в КП-10 Полюдова явилась 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Поскольку на стадии следствия Полюдова почти полгода провела в СИЗО, срок ее заключения в колонии истекает уже 22 октября нынешнего года.

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04.09.2017
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