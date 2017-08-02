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Также: Политзеки, Тюрьма, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Дарья Полюдова

новость Политзаключенная Полюдова объявила голодовку

02.08.2017
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
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Активистка Объединенной коммунистической партии Дарья Полюдова объявила голодовку из-за травли со стороны заключенной-провокаторши Оксаны Капуш. Об этом сообщается на ФБ-странице политзаключенной, которую ведет ее мать Татьяна Полюдова.

В чем конкретно проявляется травля, мать политзаключенной не уточняет. В июле она уже писала, что Капуш "вызывает на провокации" Полюдову.

Активист Виктор Чириков уточнил в комментариях, что Капуш действует по указаниям ЦПЭ, чтобы добиться условно-досрочного освобождения. По словам Чирикова, Полюдова постоянно пишет жалобы на Капуш.

В феврале Полюдова-старшая уже жаловалась в фонд "Общественный вердикт" на издевательства над дочерью. По ее словам, политзаключенной мешают готовить, набирать воду, отказываются сидеть с ней в столовой за одним столом, постоянно ее одергивают. "Политзаключенная нам здесь не нужна, политзеки должны сидеть отдельно", - передает Татьяна Полюдова слова заключенных. Она утверждает, что от ее дочери требуют признать вину по делу.

Также мать политзаключенной сообщила, что 27 июля Краснодарский крайсуд отказался пересматривать решение об отказе в рассмотрении кассационной жалобы на замену оставшейся части срока Полюдовой ограничением свободы. Ранее суд отказался передавать жалобу для рассмотрения в вышестоящую инстанцию.

27 декабря 2016 года судья Ленинского райсуда Новороссийска Светлана Пупынина вынесла решение об отказе в смягчении Полюдовой наказания - замене неотбытой части срока в колонии-поселении ограничением свободы. При этом о предстоящем разбирательстве активистку уведомили несвоевременно - лишь за три часа до начала заседания. 21 февраля судья Краснодарского крайсуда Ирина Куриленко отклонила апелляционную жалобу политзаключенной на решение райсуда. Рассмотрение жалобы заняло меньше минуты.

Активистка, осужденная к двухлетнему сроку, находится в КП-10 Краснодарского края с 20 апреля прошлого года. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть шесть месяцев - до октября.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( Видео ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активистку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

10 августа 2016 года, председатель Ленинского райсуда Александр Волошин отказал Полюдовой в УДО. 20 сентября решение было подтверждено краевым судом. 20 января нынешнего года стало известно, что политзаключенная подала в президиум Верховного суда надзорную жалобу на приговор. 19 апреля Ленинский райсуд снова отказал активистке в УДО.

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02.08.2017
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