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новость Апелляция Полюдовой на отказ в смягчении наказания отклонена

21.02.2017
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
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Судья Краснодарского крайсуда Ирина Куриленко отклонила апелляционную жалобу активистки Объединенной коммунистической партии Дарьи Полюдовой на отказ в замене неотбытой части срока в колонии-поселении ограничением свободы. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт", адвокат которого Ирина Бирюкова представляет интересы политзаключенной.

Рассмотрение жалобы заняло меньше минуты, отмечается в публикации.

Сама политзаключенная участвовала в заседании по видеосвязи из КП-10 в Новороссийске.

К защите Полюдовой Бирюкова подключилась на прошлой неделе, после того как в "Общественный вердикт" обратилась Татьяна Полюдова, мать активистки. Полюдова-старшая сообщила, что заключенные колонии продолжают при попустительстве администрации издеваться над ее дочерью. Как накануне передавало ОВД-Инфо, активистке мешают готовить, набирать воду, отказываются сидеть с ней в столовой за одним столом, постоянно ее одергивают и т. п. В обоснование травли они заявляют: "Политзаключенная нам здесь не нужна, политзеки должны сидеть отдельно". Одновременно они требуют от Полюдовой признать вину по делу.

14 февраля Полюдова-старшая передавала, что ее дочь планирует со следующего дня начать голодовку протеста. В понедельник ОВД-Инфо сообщило, что активистка выполнила свое намерение, однако через два дня прервала акцию по просьбе родственников.

20-го числа Бирюкова посетила политзаключенную в КП-10. Полюдова рассказала, что комиссия по вопросу УДО, заседание которой состоялось некоторое время назад, выдала ей отрицательную характеристику, после того как она заявила, что не признает вину и не отказывается от своих убеждений.

Решение об отказе в смягчении Полюдовой наказания вынесла 27 декабря 2016 года судья Ленинского райсуда Новороссийска Светлана Пупынина. При этом о предстоящем разбирательстве активистку уведомили несвоевременно - лишь за три часа до начала заседания.

Ранее, 10 августа 2016-го, председатель Ленинского райсуда Александр Волошин отказал Полюдовой в УДО. 20 сентября решение было подтверждено краевым судом.

Активистка, осужденная к двухлетнему сроку, находится в КП-10 с 20 апреля прошлого года. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть восемь месяцев - до октября.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( Видео ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активистку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

В начале октября адвокат "Агоры" Ирина Хрунова подала жалобу на приговор Полюдовой в ЕСПЧ. Как можно заключить из посвященной жалобе публикации "Кавказского узла", в документе заявляется, что Россия нарушила в отношении Полюдовой статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.

20 января нынешнего года стало известно, что политзаключенная подала в президиум Верховного суда надзорную жалобу на приговор.

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21.02.2017

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