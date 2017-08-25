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Политзаключенную Дарью Полюдову ударила соседка по комнате в КП-10 Новороссийска. Об этом сообщается на ФБ-странице политзаключенной, которую ведет ее мать Татьяна Полюдова.

По словам Полюдовой-старшей, соседка по комнате по имени Гета ударила ее дочь по щеке, объяснив, что сделала это "ради удовольствия". Кроме того, у политзаключенной пропала ложка, и кто-то постоянно выкидывает ее посуду на улицу.

1 или 2 августа Полюдова объявила голодовку из-за травли со стороны заключенной-провокаторши Оксаны Капуш. Как сообщалось, Капуш могла действовать по указанию сотрудников ЦПЭ, чтобы добиться условно-досрочного освобождения. В итоге администрация колонии перевела Полюдову в другой отряд, к Капуш же никаких мер воздействия применять не стали. 7 августа Полюдова прекратила голодовку из-за "очень плохого состояния здоровья".

15 февраля Полюдова уже объявляла голодовку протеста против издевательств со стороны другой осужденной - Галины Григорович, - однако через два дня прекратила акцию по просьбе матери.

Активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова приговорена к двум годам колонии-поселения по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Отбывать срок в КП-10 Полюдова явилась 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Поскольку на стадии следствия Полюдова почти полгода провела в СИЗО, срок ее заключения в колонии истекает уже 22 октября нынешнего года.