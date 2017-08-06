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Также: Политзеки, Тюрьма, Акции протеста, Здоровье, Полиция, Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Дарья Полюдова, Виктор Чириков

новость Голодающую Полюдову перевели в другой отряд

06.08.2017
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
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Администрация КП-10 в Новороссийске перевела политзаключенную Дарью Полюдову, которая с 1 или 2 августа держит голодовку, в другой отряд. Об этом в субботу сообщила на ФБ-странице оппозиционерки ее мать Татьяна Полюдова со ссылкой на гражданского активиста Виктора Чирикова, который посетил политзаключенную в колонии.

"Провокаторшу (Оксану Капуш. - Ред.) трогать не стали", - добавила Полюдова-старшая.

Политзаключенная продолжает голодовку.

Причиной акции протеста Полюдовой стали издевательства со стороны Капуш, которая содержалась в одном отряде с политзаключенной. Как сообщал Чириков, провокаторша действует по указанию ЦПЭ; за травлю оппозиционерки ей обещано УДО.

15 февраля Полюдова уже объявляла голодовку протеста против издевательств со стороны другой осужденной - Галины Григорович, - однако через два дня прекратила акцию по просьбе матери.

Однако на этот раз, рассказывала Полюдова-старшая "Открытой России", политзаключенная не согласилась на ее уговоры. "Не прекращу, уже силы кончились терпеть", - пояснила она.

Активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова приговорена к двум годам колонии-поселения по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( Видео ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Отбывать срок в КП-10 Полюдова явилась 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Поскольку на стадии следствия Полюдова почти полгода провела в СИЗО, срок ее заключения в колонии истекает уже 22 октября нынешнего года.

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06.08.2017
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