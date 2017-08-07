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Также: Политзеки, Тюрьма, Акции протеста, Здоровье, Полиция, Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Дарья Полюдова, Виктор Чириков

новость Политзаключенная Полюдова прекратила голодовку

07.08.2017
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
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Политзаключенная Дарья Полюдова прекратила голодовку, которую держала с 1 или 2 августа. Как сообщает в Фейсбуке гражданский активист Виктор Чириков, которому Полюдова звонила из колонии-поселения, она решила выйти из голодовки "не по причине удовлетворения ее требований, а по причине очень плохого состояния здоровья".

В конце прошлой недели администрация КП-10 в Новороссийске перевела Полюдову в другой отряд.

Политзаключенная начала акцию протеста из-за издевательств со стороны Оксаны Капуш, которая содержалась с ней в одном отряде. Как сообщал Чириков, Капуш устраивает провокации по указанию ЦПЭ; за травлю оппозиционерки ей обещано УДО.

Чирикову удалось посетить Полюдову после начала голодовки. "Администрация находится в шоке, - писал оппозиционер. - Не знают, что делать. Пошли на неслыханное (по их правилам) нарушение - пустили на краткосрочку со мной еще психолога".

15 февраля Полюдова уже объявляла голодовку протеста против издевательств со стороны другой осужденной - Галины Григорович, - однако через два дня прекратила акцию по просьбе матери.

Активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова приговорена к двум годам колонии-поселения по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( Видео ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Отбывать срок в КП-10 Полюдова явилась 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.

Поскольку на стадии следствия Полюдова почти полгода провела в СИЗО, срок ее заключения в колонии истекает уже 22 октября нынешнего года.

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07.08.2017
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