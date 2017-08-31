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Также: Политзеки, Тюрьма, Здоровье, Право, Чечня, Регионы, Украина, Россия, Война, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Станислав Клых, Илья Новиков

новость Клых помещен во фсиновскую психбольницу в Магнитогорске

31.08.2017
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
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Фигурант дела УНА-УНСО Станислав Клых, осужденный к 20 годам 1 месяцам заключения, находится во фсиновской психбольнице в Магнитогорске. Об этом в среду сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Илья Новиков.

В публикации Новикова не уточняется, что Клыха отправили именно в психбольницу. Однако, как указывается на сайте челябинского тюремного главка, из трех фсиновских больниц региона в Магнитогорске расположена как раз психиатрическая.

О том, что Клыха перевели из тюрьмы в Верхнеуральске в некую больницу, стало известно в прошлую субботу. Однако тогда Новиков сообщал, что политзека отправили в Челябинск. В областном центре расположена ЛПУ-3 - туберкулезная больница ФСИН.

Гражданину Украины Клыху 43 года, он преподавал в Киевском транспортно-экономическом колледже. 8 августа 2014-го украинца похитили в Орле, куда он приехал в гости к подруге, и вывезли на Северный Кавказ. Там его жестоко пытали, требуя признать участие в первой и второй чеченских войнах. В результате пыток у политзека развилось психическое заболевание.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая 2016 года судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Клых получил 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остатка срока - в колонии строгого режима. Второму фигуранту, лидеру УНА-УНСО Николаю Карпюку, дали 22 с половиной года, из которых первые 10 он также должен провести в тюрьме, а последующие - в колонии строгого режима.

Карпюка объявили командиром, а Клыха - бойцом отряда "Викинг", который в декабре 1994 - январе 1995 года якобы вел бои с российскими военными в Грозном на территории президентского дворца, а также на площади Минутка и железнодорожном вокзале.

На суде оба обвиняемых вину отвергли, отметив, что признательные показания на следствии дали под пытками. В действительности ни Клых, ни Карпюк до ареста не бывали в Чечне.

Тем не менее 26 октября коллегия Верховного суда России в составе Петра Кондратова, Виктора Смирнова и Александра Ботина оставила приговор политзекам без изменений.

Между тем в апреле 2016 года против Клыха возбудили новое дело - об оскорблении прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Чечни Саламбека Юнусова, который поддерживал обвинение в процессе УНА-УНСО. Когда на одном из заседаний Юнусов ходатайствовал перед судьей Исмаиловым о продлении подсудимым срока содержания в СИЗО, Клых стал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

Адвокат Марина Дубровина объясняла поведение политзека психическим заболеванием.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов приговорил Клыха к 240 часам обязательных работ, заменив их одним месяцем колонии.

Сам политзек вину не признал.

28 декабря Верховный суд Чечни, проигнорировав доводы защиты, подтвердил приговор по второму делу Клыха.

На другой день адвокат Докка Ицлаев, посетив Клыха в грозненском СИЗО-1, сообщил, что психическое заболевание политзека прогрессирует. Во время встречи осужденный вел себя неадекватно.

О доставке Клыха в верхнеуральскую тюрьму стало известно 3 марта нынешнего года.

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31.08.2017
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