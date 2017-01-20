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Активистка Объединенной коммунистической партии Дарья Полюдова подала в президиум Верховного суда надзорную жалобу на приговор. Об этом сообщила на странице политзаключенной ее мать Татьяна Полюдова.

Кроме того, мать активистки сообщила, что 13 января суд отклонил замечания Полюдовой на протокол заседания 27 декабря, в ходе которого ей было отказано в смягчении наказания.

21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров приговорил Полюдову к двум годам колонии-поселения ( ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активисту осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Полюдова находится в колонии-поселении №10 с 20 апреля. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть до октября 2017 года.

10 августа председадатель Ленинского райсуда Александр Волошин отказал Полюдовой в УДО. Тот факт, что политзаключенная на тот момент не получила в КП-10 ни одного взыскания, он проигнорировал. Публику на слушания Волошин в нарушение принципа гласности судебного разбирательства не допустил. Несмотря на это, 20 сентября отказ в УДО был подтвержден Краснодарским крайсудом.

В начале октября адвокат "Агоры" Ирина Хрунова подала жалобу на приговор Полюдовой в ЕСПЧ. Как можно заключить из посвященной жалобе публикации "Кавказского узла", в документе заявляется, что Россия нарушила в отношении Полюдовой статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. В частности, отмечается, что суд при рассмотрении дела активистки принимал во внимание только доводы обвинения, игнорируя любые аргументы, ходатайства и экспертизы защиты. Мотивом преследования Полюдовой в документе названо стремление власти пресечь ее гражданскую активность.

27 декабря судья Ленинского райсуда Новороссийска Светлана Пупынина отказала Полюдовой в замене неотбытой части срока в колонии-поселении ограничением свободы. Полюдову в нарушение закона уведомили о предстоящем разбирательстве лишь за три часа до начала заседания.

В день разбирательства к политзаключенной приехал на длительное свидание отец, Владимир Полюдов. Из-за участия активистки в слушаниях свидание сократилось на четыре часа. Свидание политзаключенной с отцом проходило в присутствии фсиновца, тогда как другие осужденные общались с родственниками без надзора. Кроме того, администрация новороссийской КП-10 обязала активистку до 9 января каждые два часа отмечаться на вахте. С чем это связано, не объясняется.

Политзаключенная обжаловала отказное постановление Пупыниной в Краснодарский крайсуд. Она, в частности, указала на несвоевременное уведомление о рассмотрении ходатайства.