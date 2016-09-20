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Краснодарский крайсуд оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении активистке Объединенной коммунистической партии Дарье Полюдовой, которая отбывает в КП-10 в Новороссийске двухлетний срок по делу об экстремизме и сепаратизме. Об этом сообщила на ФБ-странице политзаключенной ее мать Татьяна Полюдова.

Каких-либо деталей заседания в публикации не приводится. На прошлой неделе Полюдова-старшая писала, что активистка будет участвовать в слушаниях по видеосвязи.

Мать политзаключенной также передала, что адвокат Андрей Сабинин обжаловал приговор активистке и апелляционное определение на него в ЕСПЧ. Ранее Полюдова-старшая сообщала, что 14 сентября жалоба на приговор и апелляционное определение отправлена в Верховный суд.

Решение об отказе Полюдовой в УДО вынес 10 августа председатель Ленинского райсуда Новороссийска Александр Волошин. Тот факт, что активистка не получила в КП-10 ни одного взыскания, Волошин проигнорировал. Публику на слушания он в нарушение принципа гласности судебного разбирательства не допустил.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на активистку запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений.

Активистка была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Полюдову осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама подсудимая вину не признала.

20 апреля Полюдова приехала отбывать срок в колонию. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть до октября 2017-го.

12 августа появилась информация, что Полюдовой в колонии навязывают допрос с использованием полиграфа. При этом оставалось неизвестным, по какому делу предполагается допросить активистку и кто должен этот допрос проводить. В сообщении Полюдовой-старшей говорилось, что на допросе настаивает администрация КП-10, однако вести следственные действия фсиновцы не уполномочены.

Активист кубанской "Солидарности" Виктор Чириков тогда заметил, что проведение допроса на полиграфе возможно только с согласия политзаключенной, и посоветовал срочно обратиться в ОНК. Состоялся ли допрос, насколько известно, не сообщалось.