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Также: Политзеки, Право, Регионы, Европа, Акции протеста, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, Мир, СМИ | Персоны: Дарья Полюдова, Андрей Сабинин, Ирина Хрунова

новость Верховный суд не принял кассационную жалобу Полюдовой

19.10.2016
Дарья Полюдова у ворот КП-10 в Новороссийске. Фото: @mason_62
Дарья Полюдова у ворот КП-10 в Новороссийске. Фото: @mason_62
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Судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять к рассмотрению кассационную жалобу на приговор организатору Марша за федерализацию Кубани Дарье Полюдовой, отбывающей двухлетний срок по делу об экстремизме и сепаратизме. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на Татьяну Полюдову, мать политзаключенной.

Решение Русаков вынес еще 22 сентября. Уведомление о нем во вторник поступило в КП-10 в Новороссийске, где содержится активистка. После этого Полюдова позвонила матери и сообщила об отказе.

Причины отказного решения в публикации не поясняются.

Как сообщалось ранее, кассационную жалобу Полюдова подала 14 сентября. Адвокат "Агоры" Андрей Сабинин, защищавший активистку на разбирательствах в судах первой и второй инстанций, пояснил "Кавказскому узлу", что эту жалобу Полюдова, юрист по образованию, составляла уже самостоятельно.

В середине сентября Полюдова-старшая сообщала также, что Сабинин направил жалобу на приговор активистке в ЕСПЧ. Адвокат, однако, уточнил, что эта бумага направлена только в начале октября, а подготовкой ее занимался не он, а другой адвокат "Агоры" - Ирина Хрунова.

Пока жалоба к рассмотрению не принята. Однако, добавил Сабинин, "я не сомневаюсь, что ее примут".

Как можно заключить из публикации, в документе заявляется, что Россия нарушила в отношении Полюдовой статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. В частности, говорится в жалобе, суд при рассмотрении дела активистки принимал во внимание только доводы обвинения, игнорируя любые аргументы, ходатайства и экспертизы защиты. Мотивом преследования Полюдовой в документе названо стремление власти пресечь ее гражданскую активность.

Приговор активистке Объединенной коммунистической партии Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( Видео ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на оппозиционерку запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений.

Активистка была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Полюдову осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама подсудимая вину не признала.

20 апреля Полюдова приехала отбывать срок в колонию. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть до октября 2017-го.

10 августа председатель Ленинского райсуда Новороссийска Александр Волошин отказал Полюдовой в УДО. Тот факт, что активистка не получила в КП-10 ни одного взыскания, он проигнорировал. Публику на слушания Волошин в нарушение принципа гласности судебного разбирательства не допустил. Несмотря на это, 20 сентября отказ в УДО был подтвержден Краснодарским крайсудом.

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19.10.2016

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