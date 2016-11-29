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Организатор Марша за федерализацию Кубани Дарья Полюдова, получившая два года колонии-поселения по делу об экстремизме и сепаратизме, подала в Ленинский райсуд Новороссийска ходатайство о замене неотбытой части срока ограничением свободы. Об этом сообщила на ФБ-странице активистки ее мать Татьяна Полюдова. Дата судебного заседания пока не известна.

Полюдова-старшая написала также, что в телефонном разговоре с нею дочь пожаловалась на холод в жилом бараке. "Ходит в сапогах", - говорится в публикации.

"Просила очень, чтобы писали ей письма, прислали книги Ленина и Маркса", - добавила Татьяна Полюдова.

Активистка находится в новороссийской КП-10 с 20 апреля. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть до октября 2017-го.

10 августа председатель Ленинского райсуда Александр Волошин отказал Полюдовой в УДО. Тот факт, что политзаключенная не получила в КП-10 ни одного взыскания, он проигнорировал. Публику на слушания Волошин в нарушение принципа гласности судебного разбирательства не допустил. Несмотря на это, 20 сентября отказ в УДО был подтвержден Краснодарским крайсудом.

Приговор активистке Объединенной коммунистической партии Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров ( ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активисту осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

В начале октября адвокат "Агоры" Ирина Хрунова подала жалобу на приговор Полюдовой в ЕСПЧ. Как можно заключить из посвященной жалобе публикации "Кавказского узла", в документе заявляется, что Россия нарушила в отношении Полюдовой статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. В частности, отмечается, что суд при рассмотрении дела активистки принимал во внимание только доводы обвинения, игнорируя любые аргументы, ходатайства и экспертизы защиты. Мотивом преследования Полюдовой в документе названо стремление власти пресечь ее гражданскую активность.