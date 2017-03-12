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новость Оксана Севастиди освобождена из СИЗО "Лефортово"

12.03.2017
Оксана Севастиди на свободе. Фото Ивана Павлова
Оксана Севастиди на свободе. Фото Ивана Павлова
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Фигурантка "шпионского" дела Оксана Севастиди, 7 марта помилованная Владимиром Путиным, освобождена из московского СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат бывшей заключенной Иван Павлов.

На 15 марта в Верховном суде назначено рассмотрение апелляции Павлова на отказ Краснодарского крайсуда восстановить срок обжалования приговора Севастиди, ранее пропущенный адвокатом по назначению Русланом Зурнаджяном. Если ВС восстановит сроки обжалования, он сразу же рассмотрит и апелляцию на приговор.

Первоначально заседание предполагалось провести 15 февраля. Специально для личного участия в заседании Севастиди перевели в "Лефортово" из ИК-3 общего режима в Кинешме, Ивановская область, где она отбывала семилетний срок. Однако прокурор настоял на переносе заседания, сославшись на то, что необходимо дождаться решения Адвокатской палаты Кубани, которая открыла дисциплинарное производство против Зурнаджяна и пришла к выводу, что он вел защиту обвиняемой ненадлежащим образом.

22 февраля совет палаты вынес Зурнаджяну предупреждение. Между тем максимальной санкцией, грозившей ему, было лишение статуса.

После выхода указа Путина Павлов и его коллега по "Команде 29" Евгений Смирнов заявили, что, несмотря на помилование Севастиди будут добиваться отмены приговора и оправдания своей подзащитной. "Этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя", - пояснил Смирнов.

Севастиди 47 лет, она жительница Сочи. Работала продавщицей в хлебном магазине. Сочинке вменили статью 275 УК (государственная измена), за то что в 2008 году, незадолго до агрессии России против Грузии, она написала знакомому из соседней страны эсэмэску о том, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону непризнанной Абхазии. Дело имеет гриф "совершенно секретно".

Приговор Севастиди вынес 4 марта 2016 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев. При этом в СМИ информация о деле попала лишь 1 декабря.

Случай сочинки вызвал резонанс в обществе. Защитой заключенной занялись Павлов и Смирнов.

23 декабря 2016-го Путин на большой ежегодной пресс-конференции признал приговор Севастиди неоправданно суровым. Он пообещал разобраться в деле и "понять суть" предъявленных сочинке обвинений.

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12.03.2017

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