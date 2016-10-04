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Публицисту Борису Стомахину в преддверии назначенного на 17 октября суда о переводе из колонии в тюрьму угрожает очередное заключение в ШИЗО из-за провокации фсиновцев. Об этом сообщает в своем блоге омский гражданский активист Виктор Корб со ссылкой на письмо политзека, отправленное 29 сентября из ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой Пермского края.

Во время подъема 29-го числа, сообщил Стомахин, фсиновцы "открыли дверь и сразу: "Где доклад? Где бирка? Объяснение писать будете?"

"По подъему тут никто никаких "докладов" не произносит, - пояснил политзек. - Открыли дверь - я выкинул матрас - закрыли дверь. Но - если надо навесить ШИЗО, то очень удобно докопаться: а где, мол, доклад?! Про бирку они уже по ходу дела придумали: бирку носят на робе, а я был не в робе, а в свитере (казенном, здесь выданном) - и они мне даже не сказали надеть робу, а просто, мол, - нет бирки, и все. "Объяснение писать будете?" - значит, специально готовили этот инцидент для ШИЗО".

"Регистратор заранее включили, - добавил Стомахин. - Слышно было, как он пискнул, еще за закрытой дверью".

Политзек заметил, что его не отправляли в ШИЗО с 18 апреля. Провокацию он объяснил намерением фсиновцев усилить свои позиции перед предстоящим судом. "В тюрьму перевести просят как "злостного нарушителя", а взысканий уже полгода нет! - вот они и организовали срочно новое", - пояснил Стомахин.

Заседание дисциплинарной комиссии, сообщил политзек, должно состояться либо 30 сентября, либо - с большей вероятностью - 3 октября. Было ли на заседании вынесено решение об отправке Стомахина в ШИЗО и если да, то на сколько суток, пока неизвестно.

Во вторник на Всесвятскую на свидание к публицисту прибыли московские оппозиционеры Вера Лаврешина и Феликс Шведовский. Они привезли Стомахину 20-килограммовую передачу. Однако к моменту приезда активистов прием посетителей в ИК-10 уже закончился. В среду Лаврешина и Шведовский отправятся на прием к администрации колонии и выяснят ситуацию.

При этом если Стомахина действительно отправили в ШИЗО, то в соответствии с частью 1 статьи 118 УИК (условия содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах) свидания с политзеком активистам не дадут, а передачу не примут.

О намерении фсиновцев добиться ужесточения приговора Стомахину стало известно около двух недель назад. Ходатайство в Чусовской горсуд подписано замначальника ИК-10 майором внутренней службы Юрием Губалем.

Разбирательство состоится 17 октября; начало слушаний в 10 часов по местному времени (8 часов мск). Интересы Стомахина представляет екатеринбургский адвокат Роман Качанов. Сам политзек будет участвовать в заседании по видеосвязи.

В обоснование своего ходатайства Губаль сослался на часть 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений), которая устанавливает, что в тюрьмы могут переводиться осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима. Именно таковым фсиновцы объявили Стомахина.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года политзек неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ Стомахину продолжили назначать сроки в ШИЗО.

29 февраля 2016 года Стомахин объявил сухую голодовку в знак протеста против очередного заключения на 15 суток в ШИЗО под надуманным предлогом. Через несколько дней протеста, однако, он по состоянию здоровья перешел с сухой голодовки на обычную, начав пить воду. Эту акцию политзек продолжал до истечения 15 суток в ШИЗО.

В случае Стомахина отправка из ЕПКТ в ШИЗО - мера в известной степени формальная, поскольку фактически политзека оставляют в той же одиночной камере, куда он был помещен еще после перевода в ПКТ. Тем не менее при вынесении решения о помещении в ШИЗО условия содержания Стомахина в этой камере ужесточаются. Кроме того, наличие взысканий как раз и позволило фсиновцам поставить вопрос о переводе политзека в тюрьму.

Согласно пункту "в" части 4 статьи 78 УИК (изменение вида исправительного учреждения) осужденные, которые обвинены в злостном нарушении режима, могут быть переведены из колонии в тюрьму не более чем на три года. Срок заключения Стомахина истекает 19 ноября 2019-го. Таким образом, можно предположить, что администрация ИК-10 намеревается - с учетом времени на обжалование решения и этап - отправить политзека в тюрьму до самого конца его срока.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем, в том числе одна для больных туберкулезом. При этом известно, что, хотя администрация ИК-10 необоснованно ужесточает осужденным режим, пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

До вступления постановления о переводе в законную силу Стомахина могут как оставить в ИК-10, так и отправить в СИЗО, поскольку речь в данном случае идет не о дисциплинарном взыскании, налагаемом администрацией колонии, а об изменении приговора в порядке уголовного судопроизводства.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда в составе Алексея Гринева (председательствующий), Олега Белоусова и Владимира Маурина вынесла приговор по третьему делу Стомахина. Публициста осудили к трем годам колонии по обвинению в публикации статьи в интернете. Суммарный срок семь лет был назначен по совокупности приговоров: в апреле 2014 года Стомахин - также за свои тексты - получил по другому делу шесть с половиной лет строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

23 июля коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Сергея Сокерина (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Александра Замашнюка, отклонив апелляционную жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, оставила приговор публицисту без изменений.

Стомахина признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). В деле был один эпизод - публикация 18 января 2014 года в блоге оппозиционера на хостинге LJ.Rossia статьи "Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!", посвященной взрывам в Волгограде в декабре 2013-го. Во время появления этой статьи в интернете публицист находился в заключении в московском СИЗО-4 "Медведь".

В последнем слове на разбирательстве в МОВСе Стомахин заявил, что считает взрывы в Волгограде "справедливым возмездием" за действия силовиков в Чечне. Суд над собой он назвал "гнусным" ( ВИДЕО).