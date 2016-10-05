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Администрация ИК-10 в Пермском крае лишила публициста Бориса Стомахина свиданий и передач. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил екатеринбургский гражданский активист Глеб Эделев.

Во вторник на свидание к Стомахину прибыли московские оппозиционеры Вера Лаврешина и Феликс Шведовский. Они привезли публицисту 20-килограммовую передачу. Однако к моменту приезда активистов прием посетителей в ИК-10 уже закончился.

В среду Шведовский выяснил, что Стомахин находится в штрафном изоляторе. На основании этого администрация ИК-10 отказалась дать свидание и принять передачу.

Как сообщил приехавшим начальник ФКУ ИК-10 Илья Асламов, "ШИЗО наложено на Стомахина с 30 сентября и срок отбывания дисциплинарного наказания заканчивается 15 октября".

По мнению Веры Лаврешиной, администрация колонии специально отправила Стомахина в ШИЗО для того, чтобы не дать возможности сделать ему передачу и предоставить свидание.

Как стало известно накануне, 29 сентября фсиновцы устроили провокацию в отношении Стомахина. Политзек заметил, что его не отправляли в ШИЗО с 18 апреля. Провокацию он объяснил намерением фсиновцев усилить свои позиции перед предстоящим судом. "В тюрьму перевести просят как "злостного нарушителя", а взысканий уже полгода нет! - вот они и организовали срочно новое", - пояснил Стомахин.

О намерении фсиновцев добиться ужесточения приговора Стомахину стало известно около двух недель назад. Ходатайство в Чусовской горсуд подписано замначальника ИК-10 майором внутренней службы Юрием Губалем.

Разбирательство состоится 17 октября; начало слушаний в 10 часов по местному времени (8 часов мск). Интересы Стомахина представляет екатеринбургский адвокат Роман Качанов. Сам политзек будет участвовать в заседании по видеосвязи.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда в составе Алексея Гринева (председательствующий), Олега Белоусова и Владимира Маурина вынесла приговор по третьему делу Стомахина. Публициста осудили к трем годам колонии по обвинению в публикации статьи в интернете. Суммарный срок семь лет был назначен по совокупности приговоров: в апреле 2014 года Стомахин - также за свои тексты - получил по другому делу шесть с половиной лет строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

23 июля коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Сергея Сокерина (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Александра Замашнюка, отклонив апелляционную жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, оставила приговор публицисту без изменений.

Стомахина признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). В деле был один эпизод - публикация 18 января 2014 года в блоге оппозиционера на хостинге LJ.Rossia статьи "Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!", посвященной взрывам в Волгограде в декабре 2013-го. Во время появления этой статьи в интернете публицист находился в заключении в московском СИЗО-4 "Медведь".

В последнем слове на разбирательстве в МОВСе Стомахин заявил, что считает взрывы в Волгограде "справедливым возмездием" за действия силовиков в Чечне. Суд над собой он назвал "гнусным" ( ВИДЕО).