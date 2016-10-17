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Судья Чусовского горсуда Пермского края Ольга Горшкова отложила рассмотрение ходатайства о переводе публициста Бориса Стомахина из колонии строгого режима в тюрьму. Об этом "Граням" сообщил екатеринбургский гражданский активист Глеб Эделев, намеревающийся представлять политзека в этом процессе как общественный защитник.

Слушания назначены на 27 октября. Начало ориентировочно намечено на 10 часов, однако время может изменено из-за проблем с видеосвязью.

Причиной переноса заседания стал отказ самого Стомахина от участия в разбирательстве. Ранее в понедельник к политзеку, содержащемуся в ИК-10 на станции Всесвятской, прибыли на краткосрочное свидание московские политактивистки Вера Лаврешина и Тамара Тихонова. Они привезли Стомахину передачу, которую у Лаврешиной и активиста Феликса Шведовского не приняли 5 октября, поскольку публицист в то время находился в ШИЗО.

В субботу политзек вышел из ШИЗО и снова получил право на свидания и передачи. Продолжительность краткосрочного свидания составляет четыре часа, и прерывать его фсиновцы не имеют права. Суд, первоначально назначенный на 10 утра, в дальнейшем был перенесен на 16 часов. Между тем Лаврешина и Тихонова сумели попасть к политзеку лишь после 13 часов понедельника. Когда фсиновцы предложили Стомахину досрочно прекратить свидание и отправиться на суд, тот такую идею отверг.

После этого в суде адвокат публициста Роман Качанов заявил судье Горшковой, что, поскольку решается вопрос об ужесточении наказания, рассмотрение ходатайства фсиновцев в отсутствие самого Стомахина недопустимо. Горшкова согласилась с этим аргументом и перенесла слушания.

Во вторник Качанов и Эделев также намерены посетить Стомахина в ИК-10 для оказания ему юридической помощи.

Между тем живущий на Украине политбеженец Сергей Крюков сообщил "Граням", что утром в понедельник он вместе с коллегами по киевскому отделению Международного комитета защиты Стомахина - Михаилом Агафоновым и Наталией Горильской - провел у российского посольства акцию протеста против готовящейся отправки публициста в тюрьму. Активисты повесили на ворота дипмиссии растяжку с надписью "Посольство ГУЛАГа" и возложили рядом венок из колючей проволоки, а также двуглавого петуха, сделанного из игрушек для собак.

Пикет был согласован мэрией Киева. Нацгвардейцы, охраняющие посольство, отнеслись к акции с пониманием. После окончания пикета эмигранты оставили растяжку висеть на заборе.

Вечером в понедельник в центре Нижнего Новгорода одиночные пикеты против перевода Стомахина в тюрьму провели гражданские активисты Дмитрий и Глеб Калинычевы.

О намерении фсиновцев добиться ужесточения приговора Стомахину стало известно в конце сентября. Ходатайство в суд подписал замначальника ИК-10 майор внутренней службы Юрий Губаль.

В обоснование своего ходатайства майор сослался на часть 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений), которая устанавливает, что в тюрьмы могут переводиться осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима. Именно таковым фсиновцы объявили Стомахина.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года политзек неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ Стомахину продолжили назначать сроки в ШИЗО.

Последний раз публициста отправили в изолятор 30 сентября, сорвав ему тем самым давно запланированные свидание и получение передачи. Политзек отмечал, что до этого почти полгода не попадал в ШИЗО. Новую провокацию фсиновцев он объяснил их намерением усилить позиции в преддверии суда о переводе на тюремный режим.

29 февраля 2016 года Стомахин объявил сухую голодовку в знак протеста против очередного заключения на 15 суток в ШИЗО под надуманным предлогом. Через несколько дней протеста, однако, он по состоянию здоровья перешел с сухой голодовки на обычную, начав пить воду. Эту акцию политзек продолжал до истечения 15 суток в ШИЗО.

Согласно пункту "в" части 4 статьи 78 УИК (изменение вида исправительного учреждения) осужденные, которые обвинены в злостном нарушении режима, могут быть переведены из колонии в тюрьму не более чем на три года. Срок заключения Стомахина истекает 19 ноября 2019-го. Таким образом, можно предположить, что администрация ИК-10 намеревается - с учетом времени на обжалование решения и этап - отправить политзека в тюрьму до самого конца его срока.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем, в том числе одна для больных туберкулезом. При этом известно, что, хотя администрация ИК-10 необоснованно ужесточает осужденным режим, пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

20 апреля 2015 года коллегия Московского окружного военного суда в составе Алексея Гринева (председательствующий), Олега Белоусова и Владимира Маурина вынесла приговор по третьему делу Стомахина. Публициста осудили к трем годам колонии по обвинению в публикации статьи в интернете. Суммарный срок семь лет был назначен по совокупности приговоров: в апреле 2014 года Стомахин - также за свои тексты - получил по другому делу шесть с половиной лет строгого режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься журналистикой.

23 июля коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Сергея Сокерина (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Александра Замашнюка, отклонив апелляционную жалобу адвоката Светланы Сидоркиной, оставила приговор публицисту без изменений.

Стомахина признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). В деле был один эпизод - публикация 18 января 2014 года в блоге оппозиционера на хостинге LJ.Rossia статьи "Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!", посвященной взрывам в Волгограде в декабре 2013-го. Во время появления этой статьи в интернете публицист находился в заключении в московском СИЗО-4 "Медведь".

В последнем слове на разбирательстве в МОВСе Стомахин заявил, что считает взрывы в Волгограде "справедливым возмездием" за действия силовиков в Чечне. Суд над собой он назвал "гнусным" ( ВИДЕО).