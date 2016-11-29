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Судья Кирсановского райсуда Тамбовской области Надежда Королева ужесточила осужденному к двухлетнему сроку лидеру движения "Русские Астрахани" Игорю Стенину приговор, переведя его из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Решение было принято в понедельник по представлению администрации КП-2 в поселке Садовый. Необходимость такой меры фсиновцы объясняли тем, что 51-летний Стенин якобы является злостным нарушителем режима. При этом в КП-2 политзека доставили 7 ноября, 9-го он попал на 10 суток в ШИЗО, а уже 10-го колония обратилась в суд, прося ужесточить Стенину приговор.

Где сейчас находится политзек, неизвестно. Как отмечает "Кавказский узел", до вступления решения в законную силу его могут либо оставить в КП-2, либо перевести в СИЗО.

Насколько известно, это первый в путинской России случай ужесточения политзеку приговора путем перевода в учреждение с более строгими условиями. В конце сентября стало известно о схожем представлении, поданном ИК-10 строгого режима в городе Чусовой Пермского края в отношении публициста Бориса Стомахина, - фсиновцы добивались его перевода в тюрьму. Однако 27 октября, во время рассмотрения представления в суде, администрация ИК-10 заявила, что отзывает его, после того как защита политзека указала на процессуальные ошибки, противоречия и неясности в документе.

В 2014-2015 годах в КП-2 отбывал срок экозащитник Евгений Витишко. Там он подвергался необоснованным взысканиям.

Ранее Стенин содержался на участке колонии-поселения при ИК-10 общего режима в Астрахани. Именно эта колония первой ходатайствовала об ужесточении политзеку приговора. Однако 28 октября рассмотрение представления, поданного начальником ИК-10 подполковником Владимиром Ермаковым, было отложено в связи с этапированием Стенина за пределы региона, а 23 ноября судья Советского райсуда Астрахани Наталья Попова прекратила производство по делу.

Причиной, как утверждалось, стало то, что подполковник Ермаков еще 13 октября отозвал свое представление из-за отправки Стенина в Тамбовскую область.

В слушаниях 23 ноября Стенин участвовал по "Скайпу" из КП-2. В комнату с видеосвязью фсиновцы привели его из ШИЗО.

27-го числа издание передавало, что с 9 сентября, когда Стенин явился в ИК-10 отбывать срок, и до 20 ноября политзек, по его собственным словам, "провел в ШИЗО и транзитных камерах в общей сложности 42 дня".

Уже 22 сентября Стенина обвинили в хранении мобильника и отправили на семь суток в ШИЗО, а также поставили на профилактический учет. "Данные действия руководства колонии я обжаловать не успел, - рассказал политзек. - 26 сентября был подписан персональный наряд на мое этапирование в Тамбовскую область".

На другой день, 27 сентября, подполковник Ермаков подал в суд представление об ужесточении Стенину приговора. При этом адвокат политзека Татьяна Иванушкина указывала, что достаточных оснований для такой меры нет: наличие одного взыскания не позволяет считать политзека злостным нарушителем режима.

13 октября Стенина вывезли в СИЗО-2 Астраханской области в Нариманове. 19-го числа политзека сняли с этапа по жалобе защиты, однако уже 27-го отправили из Нариманова в СИЗО-1 в Тамбове. "Держали одного в 13-местной камере", - рассказал он.

7 ноября Стенин прибыл в КП-2. Два дня спустя, 9-го числа, его отправили в ШИЗО в первый раз, а 21 ноября - во второй.

Приговор Стенину вынесла 16 мая судья Советского райсуда Лилия Лисицкая. Она объявила активиста виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Процесс проходил в закрытом режиме. 28 июля судья Астраханского облсуда Адиля Тагирова подтвердила приговор Стенину. 26 октября президиум областного суда отклонил кассационную жалобу политзека.

Дело против активиста ФСБ возбудила в январе 2015 года. Поводом послужил пост, который Стенин, выступающий во "Вконтакте" под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе "РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)". Пост состоял всего лишь из двух фраз: "Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!"

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована - активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

На следствии и суде Стенин подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. В суде он ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки "Вконтакте". Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова - это две разные записи. Однако судья Лисицкая в ходатайстве отказала.