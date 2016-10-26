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Бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного по сфабрикованным делам к пожизненному сроку, во время встречи с членами ОНК в СИЗО "Лефортово" незаконно держали в наручниках. Об этом сообщила на своей ФБ-странице одна из наблюдателей - Зоя Светова.

"По закону запрещено разговаривать с заключенным в наручниках", - заметила общественница.

Между тем Пичугину сковали руки за спиной, и, разговаривая с наблюдателями, он, по словам Световой, "морщился от боли". "А в камере вместе с нами, - добавила общественница, - было еще четыре сотрудника, один с дубинкой".

Светова сообщила еще о массе нарушений, допущенных фсиновцами "Лефортова" во время последнего визита комиссии, состоявшегося во вторник. "То, что вчера нам, членам ОНК Москвы, устроили в Лефортовской тюрьме ее сотрудники, а именно замначальника Виктор Шкарин, начальник по режиму и оперативной работе и его заместитель, - это за гранью добра и зла", - заметила общественница.

В частности, она написала, как фсиновцы незаконно прервали свидание с Евгением Пановым, фигурантом дела "украинских диверсантов", после того как тот сообщил о визитах к нему неких оперативников в отсутствие адвоката.

Полномочия нынешнего состава московской ОНК истекают 1 ноября. В новый состав комиссии попали лишь несколько независимых наблюдателей. Светова в этот раз выдвигалась в ОНК Мордовии, однако не прошла туда, так же как и самый активный независимый наблюдатель в этом регионе - Сергей Марьин.

Пичугин был арестован в июне 2003 года. В марте 2005-го его осудили к 20 годам строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. В августе 2007 года по второму делу Пичугин получил пожизненный срок. На этот раз его объявили виновным в организации еще нескольких убийств и покушений, в том числе совершенного в 1998-м убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Политзека доставили в ИК-6 особого режима "Черный дельфин" в городе Соль-Илецке Оренбургской области.

В июне 2015 года СКР возобновил расследование этого убийства. В декабре обвинение в организации преступления и еще двух покушений было заочно предъявлено экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

Бывший олигарх предложил Пичугину дать показания против него в обмен на свободу. Однако адвокат осужденного Ксения Костромина заверила, что ее клиент не намерен этого делать. "Алексей Пичугин как никогда не давал ни на кого показания, так и не собирается", - заметила адвокат.

27 ноября 2015 года Пичугин направил Владимиру Путину ходатайство о помиловании. О признании вменяемой вины в документе речи не шло.

В начале июня оренбургский губернатор Юрий Берг, через которого по должности проходят подобные ходатайства, подаваемые заключенными региона, отказался передавать бумагу Путину. Мотивов отказа он не пояснил.

Месяц спустя Пичугина доставили из "Черного дельфина" в "Лефортово". Вскоре политзек был допрошен. По какому делу проводился допрос, адвокат Костромина уточнить отказалась, сославшись на подписку о неразглашении. Она лишь заметила, что Пичугин отказался признать себя виновным в чем бы то ни было.

Проводились ли допросы осужденного в дальнейшем, неизвестно. Так или иначе, он до сих пор остается в "Лефортове".

18 октября было опубликовано открытое письмо Путину, написанное матерью политзека Аллой Пичугиной. Она призвала главу государства проявить "милосердие и способность объективно, отбросив политическую составляющую, во всем разобраться".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на другой день заявил, что не знает, как Путин отнесся к письму Пичугиной.