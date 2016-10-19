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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обращение матери бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина к Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. Как передает ТАСС, по словам Пескова, ему известно, что "обращение было опубликовано в одной из газет".

"Пока не могу сказать (как в Кремле относятся к такому прошению. - Ред)", - сказал Песков.

Открытое письмо Аллы Пичугиной опубликовала накануне "Новая газета". В письме она пишет, что ее сыну не дают свиданий с родственниками, а "только разговор через стекло два раза в год".

По словам матери заключенного, ее сын "не играл и не играет ни в какие политические игры". "Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографией - ему довелось работать в компании ЮКОС. Он уже давно все доказал своей порядочностью и человеческим достоинством", - говорится в письме.

В письме Пичугина напоминает, что ее сын уже подавал прошение о помиловании на имя президента. "Алексею отказал в помиловании вместо вас, очевидно, даже не читая бумагу, одним росчерком пера губернатор Оренбургской области", - пишет мать заключенного.

"Владимир Владимирович, я, может быть, наивная, но все эти годы я надеялась и продолжаю почему-то надеяться на ваши милосердие и способность объективно, отбросив политическую составляющую, во всем разобраться и проявить сострадание. Я очень прошу понять меня как маму", - говорится в письме.

Пичугин был арестован в июне 2003 года. В марте 2005-го его осудили к 20 годам строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. В августе 2007 года по второму делу Пичугин получил пожизненный срок. На этот раз его объявили виновным в организации еще нескольких убийств и покушений, в том числе совершенного в 1998-м убийства Петухова.

В июне 2015 года СКР возобновил расследование этого убийства. В декабре обвинение в организации преступления и еще двух покушений было заочно предъявлено бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

Экс-глава ЮКОСа предложил Пичугину дать показания против него в обмен на свободу. Однако Пичугин через адвоката сообщил, что не намерен этого делать.

27 ноября 2015 года Пичугин направил Владимиру Путину ходатайство о помиловании. О признании вменяемой вины в документе речи не шло.

В начале июня оренбургский губернатор Юрий Берг, через которого по должности проходят подобные ходатайства, подаваемые заключенными региона, отказался передавать бумагу Путину. Мотивов отказа он не пояснил.