О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/Russia/President/m.255703.html
Также: Президент, Политзеки, Право, Спецслужбы, Тюрьма, ЮКОС, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Алексей Пичугин

новость Кремль не стал комментировать просьбу матери Пичугина о помиловании сына

19.10.2016
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
Реклама
231
Вера Васильева 18.10.2016
в блоге Мать Пичугина пишет Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обращение матери бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина к Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. Как передает ТАСС, по словам Пескова, ему известно, что "обращение было опубликовано в одной из газет".

"Пока не могу сказать (как в Кремле относятся к такому прошению. - Ред)", - сказал Песков.

Открытое письмо Аллы Пичугиной опубликовала накануне "Новая газета". В письме она пишет, что ее сыну не дают свиданий с родственниками, а "только разговор через стекло два раза в год".

По словам матери заключенного, ее сын "не играл и не играет ни в какие политические игры". "Мой сын виноват только одним фактом своей трудовой биографией - ему довелось работать в компании ЮКОС. Он уже давно все доказал своей порядочностью и человеческим достоинством", - говорится в письме.

В письме Пичугина напоминает, что ее сын уже подавал прошение о помиловании на имя президента. "Алексею отказал в помиловании вместо вас, очевидно, даже не читая бумагу, одним росчерком пера губернатор Оренбургской области", - пишет мать заключенного.

"Владимир Владимирович, я, может быть, наивная, но все эти годы я надеялась и продолжаю почему-то надеяться на ваши милосердие и способность объективно, отбросив политическую составляющую, во всем разобраться и проявить сострадание. Я очень прошу понять меня как маму", - говорится в письме.

Пичугин был арестован в июне 2003 года. В марте 2005-го его осудили к 20 годам строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. В августе 2007 года по второму делу Пичугин получил пожизненный срок. На этот раз его объявили виновным в организации еще нескольких убийств и покушений, в том числе совершенного в 1998-м убийства Петухова.

В июне 2015 года СКР возобновил расследование этого убийства. В декабре обвинение в организации преступления и еще двух покушений было заочно предъявлено бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.

Экс-глава ЮКОСа предложил Пичугину дать показания против него в обмен на свободу. Однако Пичугин через адвоката сообщил, что не намерен этого делать.

27 ноября 2015 года Пичугин направил Владимиру Путину ходатайство о помиловании. О признании вменяемой вины в документе речи не шло.

В начале июня оренбургский губернатор Юрий Берг, через которого по должности проходят подобные ходатайства, подаваемые заключенными региона, отказался передавать бумагу Путину. Мотивов отказа он не пояснил.

Оставить комментарий Обсудить
19.10.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Сидящий на своем

Илья Мильштейн, 10.06.2016

Осужденный к высшей мере буквально ни за что, Пичугин воплощает в своей судьбе какую-то идеальную жертву государственного террора, и тут "Черный дельфин" закольцовывается с Колымой, Потьмой, Бутовским полигоном. Правда, приговоренный к пожизненному выламывается из образа типового покорного зека сталинской эпохи.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

За все в ответке

Илья Мильштейн, 01.07.2015

Генпрокуратура собирается проверить "законность признания независимости" стран Балтии, и это ответ Керзону, связанный с тем, что данный Керзон упорствует в своем стремлении изолировать путинскую Россию. Что же касается того Керзона, с которым сражается СКР, то здесь история более сложная. Постичь ее смысл попытался Михаил Ходорковский.

новость Новости по теме
13.07.2016 На допросе в ФСБ Пичугин вновь заявил о своей невиновности →
08.07.2016 Осужденного пожизненно Пичугина допросит следователь ФСБ →
06.07.2016 Пичугина доставили в московский СИЗО "Лефортово" →
04.07.2016 Фигуранта дела ЮКОСа Пичугина вывезли из колонии в неизвестном направлении →
09.06.2016 Осужденному пожизненно Пичугину отказали в помиловании →
12.02.2016 Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск →
22.01.2016 Опубликованы показания Литвиненко об убийстве мэра Нефтеюганска →
18.12.2015 Пичугин не намерен давать показания против Ходорковского →
11.12.2015 Ходорковский предложил Пичугину дать показания против него в обмен на свободу →
11.12.2015 СК заочно обвинил Ходорковского в убийстве мэра Нефтеюганска →
08.12.2015 Михаила Ходорковского объявили в федеральный розыск →
04.07.2015 Адвокат: Пичугин не давал показаний на Ходорковского →
30.06.2015 СКР: Ходорковский мог заказать убийство мэра Нефтеюганска →
23.10.2013 Верховный суд подтвердил приговор Пичугину →
06.08.2007 Пичугин приговорен к пожизненному заключению →
21.02.2007 Верховный суд отменил приговор Пичугину →
17.08.2006 Пичугина приговорили к 24 годам →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
24325
Play own
"Путин - это счастье"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Светоносный Моторола
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
новость В Праге пойман русский хакер
Прага. Фото greenwich-tour.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Брюссель отверг обвинения Москвы
Стивен Вандепут. Фото: vandeput.belgium.be
в блоге Встреча с кумиром
383
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Массовые задержания в Башкирии
Драка членов "Белой реки". Кадр видео, опубликованного Life
в блоге Где же я буду харчеваться?
383
новость Муфтий Крыма - стукач
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
новость Расходы на медицину урежут
Роддом. Фото с сайта www.vrn.kp.ru
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
новость ЮНЕСКО требует отчета
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
новость 877 миллионов для дочки Путина
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
новость Токио: Острова делить не будем
Остров Шикотан. Фото с сайта www.ostrovnoy.ru
новость Россия перестала бомбить Алеппо
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
новость Выборы в Москве перенесут
Очередь на досрочное голосование в Барвихе, 19.04.2016. Фото: @Litvinenko_aa1
новость Джонсон: Освободите Сенцова
Борис Джонсон. Фото: gov.uk