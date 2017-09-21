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Также: Госдума, Совет Федерации, Здоровье, Дети, Право, Россия, Общество, Политика, Парламент | Персоны: Елена Мизулина

новость Нокаут во втором раунде

Комитет Госдумы вернул Мизулиной ее законопроект о запрете бэби-боксов
21.09.2017
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
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Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг вернул сенатору Елене Мизулиной ее законопроекто запрете анонимного оставления новорожденных, сообщает Интерфакс. Причина возврата - нарушение требований регламента при повторном внесении инициативы в Госдуму.

"Этот законопроект ранее вносился Еленой Мизулиной еще в шестом созыве, мы его отклоняли, и при внесении его повторно Елена Мизулина не обратила внимания на изменения к требованиям по внесению законопроектов, поэтому проект закона возвращается автору", - отметила на заседании первый зампредседателя комитета Ольга Окунева.

3 июня прошлого года Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете в России бэби-боксов. Она предложила прописать в законодательстве, что "деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается".

10 октября 2016 года был опубликован официальный отзыв правительства на законопроект о запрете бэби-боксов. В Белом доме потребовали "существенно доработать" документ, прежде чем выносить его на первое чтение в Госдуме. При этом в отзыве говорилось, что "в целях предотвращения оставления детей после их рождения... необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

19 июля на пленарном заседании депутаты Госдумы отклонили законопроект Мизулиной. По ее мнению, это было сделано с нарушением регламента, так как решение приняли без обсуждения и без приглашения автора. Уже на следующий день Мизулина повторно внесла законопроект.

"Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей, - считает Мизулина. - Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах. Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение. Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет".

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21.09.2017
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