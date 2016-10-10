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Также: Правительство, Госдума, Совет Федерации, Право, Здоровье, Дети, Запрещенка, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Елена Мизулина

новость Правительство требует доработать законопроект о запрете бэби-боксов

10.10.2016
Бэби-бокс в Кирове. Фото: gorodkirov.ru
Бэби-бокс в Кирове. Фото: gorodkirov.ru
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Правительство требует "существенно доработать" законопроект о запрете бэби-боксов, прежде чем выносить его на первое чтение в Госдуме. Официальный отзыв опубликован на сайте Белого дома.

Во-первых, претензии вызвал проект статьи "Создание юридическим лицом условий для анонимного оставления детей после их рождения", которую авторы законопроекта - член Совфеда Елена Мизулина и депутат Госдумы прошлого созыва от "Справедливой России" Олег Михеев - предлагают включить в КоАП под номером 6.19.1. Возражения коснулись как диспозиции, так и санкций этой статьи.

Диспозиция статьи 6.19.1, отмечают в правительстве, "требует уточнения, поскольку ее формулировка допускает расширительное толкование объективной стороны проектируемого состава административного правонарушения". Это может повлечь противоречивую правоприменительную практику, говорится в отзыве.

Предполагаемый же размер штрафа по этой статье - от 1 до 5 миллионов рублей - в правительстве называют "чрезмерным", так как он "сопоставим с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности от одного до трех месяцев".

Другая санкция статьи - административная приостановка деятельности на срок до 90 суток - также вызвала нарекания, поскольку ее применение "может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми". Как поясняется в отзыве, бэби-боксы сейчас организуются, как правило, именно при больницах и детских приютах.

Во-вторых, правительство ссылается на Конвенцию о правах ребенка, 6-я статья которой обеспечивает право ребенка на жизнь, а 7-я - право знать родителей и пользоваться их заботой. "Это, - говорится в отзыве, - потребует создания системы правового регулирования... и соответственно внесения комплексных изменений в законодательство".

Кроме того, отмечает правительство, "в целях предотвращения оставления детей после их рождения... необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

Между тем Мизулина 28 сентября заявила, что правительство в целом одобрила законопроект. При этом текст процитированного ею документа не совпадает с тем, который опубликован на сайте правительства.

30 сентября в Петербурге группа активисток провела перформанс против запрета бэби-боксов. Участницы акции в масках Мизулиной нанесли на мусорные баки в центре города надписи: "Это заменит бэби-бокс", "В бэби-бокс - нельзя, на помойку - можно", "Это лучше бэби-бокса?" После этого они бросили в баки куклы, изображающие младенцев. Так активистки продемонстрировали один из ожидаемых результатов запрета, ввести который предлагает Мизулина.

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10.10.2016

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