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Также: Госдума, Совет Федерации, Здоровье, Дети, Право, Россия, Общество, Политика, Парламент | Персоны: Елена Мизулина

новость Мизулина вновь внесла в Думу законопроект о запрете бэби-боксов

20.07.2017
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
Елена Мизулина. Фото: elenamizulina.ru
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Член Совета Федерации Елена Мизулина повторно внесла в Госдумы законопроект о запрете деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе на создание и содержание бэби-боксов. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

В среду на пленарном заседании депутаты Госдумы отклонили законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов. По ее мнению, это было сделано с нарушением регламента, так как решение приняли без обсуждения и без приглашения автора.

"Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей, - считает Мизулина. - Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах. Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение. Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет".

3 июня прошлого года Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете в России бэби-боксов. Она предложила прописать в законодательстве, что "деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается".

10 октября был опубликован официальный отзыв правительства на законопроект о запрете бэби-боксов. В Белом доме потребовали "существенно доработать" документ, прежде чем выносить его на первое чтение в Госдуме. При этом в отзыве говорилось, что "в целях предотвращения оставления детей после их рождения... необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
20.07.2017
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